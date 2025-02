Serial "Gdy nikt nas nie widzi" zadebiutuje już 7 marca w serwisie Max.

O czym jest serial?

Akcja serialu rozgrywa się podczas Wielkiego Tygodnia w 2024 roku w Morón de la Frontera, sennej andaluzyjskiej miejscowości, gdzie amerykański sznyt splata się z silnymi lokalnymi tradycjami. Sierżantka Guardia Civil, Lucía Gutiérrez (Maribel Verdú), bada sprawę nietypowego samobójstwa jednego z mieszkańców połączonego z serią niepokojących wydarzeń, które miały miejsce podczas wielkanocnej procesji. Tymczasem Magaly Castillo (Mariela Garriga), agentka specjalna armii USA, przybywa do bazy w Morón de la Frontera, by rozwikłać zagadkę zaginionego amerykańskiego żołnierza. Trop prowadzi prosto do podejrzanych interesów dowódcy bazy, pułkownika Seamusa Hoopena (Ben Temple). W śledztwie wspiera ją sierżant Andrew Taylor (Austin Amelio). Wkrótce wychodzi na jaw, że oba dochodzenia mogą być ze sobą powiązane, a sprawa jest bardziej skomplikowana, niż przypuszczano – wplątani są w nią zarówno mieszkańcy Morón, jak i amerykańscy żołnierze z pobliskiej bazy.

Kto stoi za serialem?

W obsadzie serialu znalazła się prawdziwa plejada hiszpańskich gwiazd. W główne role wcielają się Maribel Verdú (" Flash") i Mariela Garriga ("Mission: Impossible" 7 i 8), którym na ekranie towarzyszą Austin Amelio ("Hit Man", "Fear The Walking Dead"), Ben Temple ("Do granic") oraz Dani Rovira ("Hiszpański temperament").

Serial jest produkcją Zeta Studios dla Warner Bros. Discovery w Hiszpanii i został oparty na powieści o tym samym tytule autorstwa Sergio Sarrii, wydanej przez wydawnictwo Espasa. Reżyserem wszystkich ośmiu odcinków jest Enrique Urbizu ("Bez pokoju dla złoczyńców", "La caja 507"). Za produkcję odpowiada Daniel Corpas, a za scenariusz zespół scenarzystów pod kierownictwem Arturo Ruiza, we współpracy z Luisem Caballero, José Antonio Valverde, Germánem Aparicio i Isabel Sánchez.

Kim jest Maribel Verdú?

Maribel Verdú ma na koncie wiele głośnych filmów. Współpracowała z czołowymi hiszpańskimi i międzynarodowymi reżyserami, występując w takich produkcjach, jak "I twoją matkę też" w reżyserii Alfonso Cuaróna, "Labirynt fauna" w reżyserii Guillermo del Toro oraz w hollywoodzkim hicie "Flash" Andrésa Muschiettiego. Swoją karierę rozpoczęła w wieku trzynastu lat u reżysera Vicente Arandy, a następnie pracowała z takimi twórcami, jak Fernando Trueba, Bigas Luna, Carlos Saura czy Francis Ford Coppola. Ośmiokrotnie nominowana do nagrody Goya, zdobyła ją dwukrotnie za role w filmach "Siedem stołów bilardowych" i "Śnieżka". Otrzymała również wiele międzynarodowych wyróżnień, m.in. statuetkę Ariel w Meksyku oraz Narodową Nagrodę Kinematografii w Hiszpanii.

Kim jest Mariela Garriga?

Mariela Garriga to aktorka, producentka i scenarzystka urodzona na Kubie, obecnie pracuje u boku Toma Cruise'a nad finałową częścią "Mission: Impossible – Dead Reckoning II". Karierę rozpoczęła we Włoszech, a później rozwijała ją w Los Angeles, gdzie wystąpiła w takich hitach telewizyjnych, jak "Agenci NCIS", "Prawo i porządek", oraz serialach biograficznych "Luis Miguel" i "Bosé". Jest producentką i współautorką scenariusza do dokumentu "E.L.I" oraz rozwija kolejne projekty.

Kim jest Austin Amelio?

Austin Amelio wystąpił w komedii kryminalnej "Hit Man" Richarda Linklatera dla platformy Netflix, u boku Glena Powella, który jest również współautorem scenariusza. Produkcja zdobyła uznanie na festiwalach filmowych, w tym na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, TIFF, Nowojorskim Festiwalu Filmowym oraz na Sundance. To już druga współpraca Amelio z Linklaterem – pierwsza miała miejsce przy filmie "Każdy by chciał!!" ("Everybody Wants Some!!"), który miał swoją premierę na SXSW w 2016 roku i stał się przełomem w jego karierze. Aktor jest również znany z roli w serialu AMC "The Walking Dead" oraz jego spin-offie "Fear the Walking Dead", którego ósmy i ostatni sezon miał premierę w 2023 roku.

Kim jest Ben Temple?

Ben Temple to amerykański aktor robiący międzynarodową karierę. Pracował z takimi aktorami, jak Jeff Goldblum, Randy Quaid, Harvey Keitel, Juliette Binoche, Shirley MacLaine i Benicio del Toro, oraz z reżyserami takimi jak Fernando León, Isabel Coixet i Milos Forman. Do najbardziej wyróżniających się ról aktora w hiszpańskiej telewizji należą występy w produkcjach "Krawcowa z Madrytu", "Crematorium", "Hermanos", "Cazadores de hombres", "Ucieczka" i "Ministerstwo czasu". Szczególne uznanie Temple zdobył dzięki rolom w "Duchach Goi" i "[REC]", a także jako główny bohater filmu "Chcę być żołnierzem", za który otrzymał nominację do nagrody Actors Union Awards w kategorii Najlepszy Aktor Pierwszoplanowy. W ostatnich latach wystąpił w "Hiszpańskim romansie" Woody'ego Allena, "Nieva en Benidorm" Isabel Coixet, "Co widziała Lucía" Imanol Uribe oraz "Upon Entry" Alejandro Rojasa i Juana Sebastiána Vásqueza. Wśród najnowszych ról aktora w serialach wyróżniają się "La Fortuna", "Now and Then", "30 srebrników" i "Angielka".

Kim jest Dani Rovira?

Dani Rovira to aktor i stand-uper, który zdobył popularność dzięki „"El Club de la comedia". Karierę rozpoczął w 2004 roku. W 2014 roku zadebiutował w kinie filmem "Hiszpański temperament", który stał się najbardziej dochodowym filmem w historii hiszpańskiego kina i przyniósł aktorowi nagrodę Goya dla najlepszego debiutanta. Ponadto Rovira wystąpił w takich produkcjach, jak "100 metros", "Superlopez", "Taxi a Gibraltar" czy "Cmentarz na wodzie". Pracował także jako aktor głosowy w kilku filmach animowanych. Obecnie ma w planach nowe projekty zarówno w Hiszpanii, jak i za granicą. Trzykrotnie prowadził galę wręczenia nagród Goya – w latach 2015-2017.