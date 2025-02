Pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu "Biały Lotos" zadebiutował na platformie Max w Polsce 17 lutego 2025 roku – i po jednym dniu znalazł się na podium najchętniej oglądanych produkcji w serwisie, ustępujący tylko takim megahitom, jak polski thriller serialowy "Przesmyk" i amerykański serial medyczny "The Pitt".

Natychmiastowy hit

Na amerykańskim rynku pierwszy odcinek nowego sezonu zadebiutował tradycyjnie dzień wcześniej, w niedzielę 16 lutego. Wystarczyło kilka godzin, by produkcja wskoczyła na 1. miejsce najchętniej oglądanych seriali w USA.

Co istotne, krytycy są zachwyceni – na portalu RottenTomatoes trzeci sezon "Białego Lotosu" zgromadził już 95 proc. pozytywnych recenzji, co czyni go najlepiej ocenianą odsłoną serii. Drugi sezon w szczytowym momencie zyskał bowiem przychylność 94 proc. recenzentów, zaś sezon pierwszy – 90 proc.

Amerykańscy krytycy niemal jednogłośnie orzekli, że trzeci sezon jest najmroczniejszym z dotychczasowych. Niektórzy uważają również, że najlepiej zagranym, a nie brakuje też głosów, że to po prostu najlepszy sezon.

O czym jest trzeci sezon?

Akcja nowych odcinków satyry społecznej rozgrywa się w ekskluzywnym tajskim kurorcie i przedstawia wydarzenia z życia gości oraz pracowników na przestrzeni tygodnia.

Pierwszy sezon serialu "Biały Lotos", którego akcja rozgrywa się na Hawajach, miał premierę w lipcu 2021. Otrzymał 20 nominacji do Emmy w 13 kategoriach i zdobył 10 statuetek, najwięcej spośród wszystkich produkcji nominowanych tego roku. Drugi sezon udostępniony premierowo w grudniu 2022 przeniósł widzów na Sycylię. Produkcja zebrała 23 nominacje do nagród Emmy i zwyciężyła w 5 kategoriach.

Kto stoi za trzecim sezonem?

Pomysłodawcą serialu, jego scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym pozostaje niezmiennie Mike White. Wśród producentów wykonawczych są także David Bernad i Mark Kamine.

Główne role w serialu grają Leslie Bibb (Kate), Carrie Coon (Laurie), Michelle Monaghan (Jaclyn) - jako trzy przyjaciółki, które wybierają się we wspólną podróż po dłuższej rozłące; Walton Goggins jako Rick Hatchett - dominujący, odznaczający się poczuciem wyższości mężczyzna podróżujący ze swoją partnerką Chelseą; Jason Isaacs jako Timothy Ratliff - bogaty biznesmen na wakacjach, podczas których towarzyszą mu żona i trójka dzieci; Parker Posey jako Victoria Ratlif - żona Timothy'ego; Sarah Catherine Hook jako Piper Ratfliff - studentka ostatniego roku religioznawstwa, córka Timothy'ego i Victorii; Sam Nivola jako Lochlan Ratfliff - uczeń ostatniej klasy liceum, syn Timothy'ego i Victorii; Patrick Schwarzenegger jako Saxon Ratfliff - najstarszy syn Timothy'ego i Victorii, pracuje w firmie ojca; Aimee Lou Wood jako Chelsea - wolny duch, podróżuje ze swoim chłopakiem Rickiem; Lalisa Manobal jako Mook - jedna z mentorek zdrowia w Białym Lotosie; Lek Patravadi jako Sritala - jeden z właścicieli Białego Lotosu, wizjoner stojący za programem wellness dostępnym w kurortach; Tayme Thapthimthong jako Gaitok - ochroniarz w Białym Lotosie; Natasha Rothwell jako Belinda - kierowniczka spa w Białym Lotosie na Hawajach.

Ponadto w obsadzie znaleźli się Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O'Reilly i Shalini Peiris.