Film "Pies na medal" wszedł na ekrany polskich kin 14 lutego.

Kim jest Celeste Barber?

Celeste Barber to nazwisko, które zna każdy, kto śledzi media społecznościowe. Aktorka, komiczka i influencerka zdobyła międzynarodową sławę dzięki swoim błyskotliwym i pełnym dystansu parodiom zdjęć i filmików celebrytów. Jej konto na Instagramie, gdzie w dowcipny sposób obnaża absurd świata show-biznesu, obserwuje ponad 9 milionów osób. Teraz ta energetyczna i charyzmatyczna osobowość ma szansę podbić serca widzów w kinach.

To, co przyciągnęło mnie do filmu "Pies na medal", to historia. To piękna opowieść o rodzinie, o tym, co naprawdę jest ważne, o trzymaniu się razem, wspólnym działaniu i troszczeniu o siebie nawzajem – mówi Celeste Barber, która w filmie wciela się w postać matki głównej bohaterki, Annie.

To naprawdę historia, która pozwala uwierzyć w ludzi i w nasze wspólne dobro – dodaje Craig Silvey, autor książkowego bestsellera "Runt".

Kto stoi za filmem?

Film "Pies na medal" wyreżyserował John Sheedy ("Szczęściara", "Pani McCutcheon") według scenariusza napisanego przez Craiga Silveya ("Jasper Jones") na podstawie własnej powieści.

Poza Celeste Barber w obsadzie znaleźli się Jai Courtney ("Chłopiec z burzy", "Niezgodna", "Legion samobójców"), Jack Thompson ("Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów", "Wielki Gatsby") i Lily LaTorre ("Sekta").

O czym jest film?

W tej adaptacji bestsellerowej powieści "Runt" mieszkająca w miasteczku Upson Downs rezolutna dziewczynka o imieniu Annie spotyka na swojej drodze bezpańskiego kundelka. Zwierzę okazuje się bardzo mądre i sympatyczne, więc oboje szybko się ze sobą zaprzyjaźniają. Niestety, w wyniku działań chciwego właściciela ziemskiego, rodzinna farma Annie jest zagrożona suszą i dziewczynka musi szybko wymyślić sposób, aby uratować swój dom. Widząc zwinność i zawrotne prędkości, jakie osiąga jej nowo poznany czworonożny przyjaciel, wpada na pomysł, aby zawalczyć o główną nagrodę na mistrzostwach organizowanych w ramach wystawy psów w Londynie. W tym celu szybki, choć nieco wstydliwy piesek, będzie musiał pokonać na torze przeszkód swoich rasowych konkurentów i ich nieuczciwych właścicieli.