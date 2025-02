W serialu "Star City" kluczową rolę "Głównego Konstruktora" – siły napędowej radzieckiego programu kosmicznego – zagra wybitny brytyjski aktor Rhys Ifans.

O czym będzie "Star City"?

Tym razem historia zostanie opowiedziana zza Żelaznej Kurtyny, ukazując życie kosmonautów, inżynierów oraz oficerów wywiadu działających w radzieckim programie kosmicznym i ryzyko, jakie podejmowali, by popchnąć ludzkość naprzód.

"Star City" został stworzony przez Bena Nediviego, Matta Wolperta i Ronalda D. Moore'a.

Serial został wyprodukowany dla Apple TV+ przez Sony Pictures Television.

Fenomen "For All Mankind"

Serial "For All Mankind" opowiada alternatywną historię wyścigu zbrojeń. Związek Radziecki wyprzedza Stany Zjednoczone i jako pierwszy przeprowadza udaną misję lądowania człowieka na Księżycu. Między mocarstwami rozpoczyna się wyścig o podbój Srebrnego Globu.

Od czasu swojej światowej premiery w 2019 roku "For All Mankind" zdobyło uznanie jako "jeden z najlepszych seriali telewizyjnych". Drugi i czwarty sezon uzyskały fenomenalne wyniki 100 proc. pozytywnych recenzji w serwisie RottenTomatoes. Czwarty sezon produkcji został określony jako "najlepiej napisany serial telewizyjny" oraz "znakomity SF". Niedawno ogłoszono prace nad piątym sezonem.

Kim jest Rhys Ifans?

Rhys Ifans to utalentowany aktor, znany ze swojej długoletniej obecności na ekranie, unikalnego podejścia do komedii oraz umiejętności płynnego przeistaczania się w intrygujące i złożone role, które zawsze pozostają w pamięci widzów.

Niedawno ukończył zdjęcia do "The Scurry", horroru z komediowymi akcentami, w którym wystąpił u boku Elli Purnell i Paapy Essiedu. Jego bohater trafia do wiejskiej kawiarni, gdzie staje się celem ataku zabójczych gryzoni. Obecnie Ifans gra w filmie "Inheritance", produkcji Miramax, w której występuje obok Phoebe Dynevor znanej z serialu "Bridgertonowie". Film miał amerykańską premierę kinową 24 stycznia 2025 roku.

Jakiś czas temu mogliśmy oglądać aktora także na polskich ekranach, u boku Toma Hardy'ego w komiksowej produkcji "Venom 3: Ostatni taniec". Na początku 2024 roku Ifans powrócił też do swojej roli sprytnego i przebiegłego Otto Hightowera w drugim sezonie "Rodu Smoka". W 2023 roku aktor wystąpił w "Nyad", biograficznym dramacie wyreżyserowanym przez Jimmy'ego China i Elizabeth Chai Vasarhelyi, gdzie partnerował Jodie Foster i Annette Bening. W tym samym roku pojawił się także w komediodramacie "Matka, kanapa" obok Ewana McGregora i Taylor Russell.

W 2021 roku Ifans wcielił się w postać Dr. Curta Connorsa / Jaszczura w superprodukcji "Spider-Man: Bez drogi do domu" u boku Toma Hollanda i Zendayi. W tym samym roku wystąpił w komedii "The Phantom of the Open" z Markiem Rylance'em i Sally Hawkins oraz w drugim sezonie thrillera kryminalnego "Temple" z Markiem Strongiem. W filmie "King's Man: Pierwsza misja", wyreżyserowanym przez Matthew Vaughna, Ifans wcielił się w ekstrawaganckiego Rasputina. Produkcja miała premierę w grudniu 2021 roku. Wcześniej, w 2020 roku, Ifans zagrał w historycznym komediodramacie "Niepokorna miss" u boku Keiry Knightley i Keeley Hawes. W 2019 roku wystąpił na deskach Royal Court Theatre w spektaklu "On Bear Ridge",wcielając się w Johna Daniela. W trzecim sezonie serialu szpiegowskiego "Stacja Berlin" (2019) zagrał agenta CIA Hectora De Jeana. W tym samym roku pojawił się także w adaptacji klasycznej sztuki "Exit the King" w National Theatre. Jego przejmujące role w "Opowieści wigilijnej" oraz "Królu Learze" w Old Vic Theatre (2018) spotkały się z uznaniem krytyków.

W tym samym roku zachwycił widzów w poruszającym dramacie "Na pożegnanie", gdzie wystąpił u boku Melissy Leo, Edwarda Asnera, Anny Paquin, Cynthii Nixon i Denisa O'Hare'a. Film miał premierę na Edinburgh International Film Festival w sierpniu 2018 roku. W 2019 roku można było aktora również zobaczyć w thrillerze "Brudna gra" z Keirą Knightley i Ralphem Fiennesem.

W 2016 roku zagrał w thrillerze politycznym Olivera Stone'a "Snowden", występując obok Josepha Gordona-Levitta i Shailene Woodley. W tym samym roku pojawił się w fantastycznej produkcji "Alicja po drugiej stronie lustra" Jamesa Bobina, gdzie partnerował Johnny'emu Deppowi, Anne Hathaway i Helenie Bonham Carter. W 2014 roku Ifans wystąpił w monodramie "Protest Song" w National Theatre, który spotkał się z entuzjastycznym odbiorem krytyków. W tym samym roku pojawił się w komedii "Dziewczyna warta grzechu" u boku Owena Wilsona i Jennifer Aniston.

Najbardziej znaną rolą Ifansa jest jego niezapomniana kreacja Spike'a, ekscentrycznego współlokatora Hugh Granta, w komedii "Notting Hill" (1999) w reżyserii Rogera Michella. Film przyniósł aktorowi nominację do nagrody BAFTA w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska.

Do jego dodatkowych ról należą Dylan Thomas w "Last Call" (2016) w reżyserii Stevena Bernsteina, Kapitan Kot w "Under Milk Wood" (2015) Kevina Allena oraz tytułowy bohater komediodramatu "Len i spółka" (2015) w reżyserii Tima Godsalla. Wystąpił także w komedii "Jeszcze dłuższe zaręczyny" (2012) Judda Apatowa u boku Jasona Segela i Emily Blunt, niezależnym filmie "Serena" (2014) w reżyserii Susanne Bier, w którym zagrali Jennifer Lawrence i Bradley Cooper,dreszczowcu "Another Me" (2013) Isabel Coixet oraz "Niesamowitym Spider-Manie" (2012) Marca Webba.

Inne filmy aktora to "Anonymous" (2011) w reżyserii Rolanda Emmericha; finałowa część sagi o Harrym Potterze, "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I" (2010); mroczna komedia Noaha Baumbacha, "Greenberg" (2010) z Benem Stillerem; komedia "Radio na fali" (2009) z Philipem Seymourem Hoffmanem; "Elizabeth: Złoty wiek" (2007) w reżyserii Shekhara Kapura z Cate Blanchett; "Hannibal. Po drugiej stronie maski" (2007) Petera Webbera; "Przetrzymać tę miłość" (2004) Rogera Michella, gdzie zagrał u boku Daniela Craiga i Samanthy Morton; "Pewnego razu w Midlands" (2002) w reżyserii Shane'a Meadowsa; komediodramat Michela Gondry'ego "Human Nature" (2001), gdzie wystąpił obok Patricii Arquette; "Hotel" (2001) Mike'a Figgisa; "Kroniki portowe" (2001) Lassego Hallströma; komedia Howarda Deutcha "Sezon rezerwowych" (2000), gdzie zagrał u boku Keanu Reevesa i Gene'a Hackmana; oraz "Mały Nicky" (2000) Stevena Brilla z Adamem Sandlerem i Patricią Arquette.

W telewizji wystąpił w takich produkcjach jak "Not Only But Always" (2004), gdzie za rolę Petera Cooka zdobył nagrodę BAFTA, "Shakespeare Shorts" (1996–1998), "Trial and Retribution" (1997), "Judas and the Gimp" (1993), "Night Shift" (1993) oraz "Spatz" (1991).

Na początku swojej kariery scenicznej Ifans występował w Donmar Warehouse w sztuce "Don Juan" (2006) Patricka Marbera w Soho, "Przypadkowa śmierć anarchisty" (2003) w reżyserii Roberta Delamere'a oraz "Bad Finger" (1997) Michaela Sheena. Można go było zobaczyć w National Theatre w spektaklach "Volpone" (1995) w reżyserii Matthewa Warchusa oraz "Under Milk Wood" (1995) Rogera Michella. Występował także w Duke of York's Theatre w sztuce "Beautiful Thing" (1994) Hettie Macdonald w Royal Court Theatre, w "Thyesters" Jamesa MacDonalda oraz w Royal Exchange w spektaklach "Smoke" Brahama Murraya i "Poison Pen" Ronalda Harwooda na początku lat 90.