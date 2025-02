W polskiej wersji językowej filmu "Bambi. Opowieść leśna" widzowie usłyszą Magdalenę Boczarską.

Klasyczna baśń, zakazana powieść

"Bambi" to jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie bajek Disneya, która już na stałe weszła do kanonu popkultury. Dzieci i dorośli pokochały uroczego, małego jelonka, który śmiało stawia czoła wyzwaniom i wraz z sympatycznymi przyjaciółmi przeżywa niezwykłe przygody.

Nie wszyscy wiedzą, że animowane arcydzieło to ekranizacja powieści Felixa Saltena, austriackiego pisarza żydowskiego pochodzenia. W 1936 roku Adolf Hitler zakazał nabywania książek Saltena. Pisarz przeniósł się w 1938 roku do Niemiec, a potem do Szwajcarii, gdzie żył do śmierci.

Salten sprzedał prawa do filmu amerykańskiemu reżyserowi Sidneyowi Franklinowi za 1000 dolarów, a ten następnie dobił targu z Disneyem. Animacja weszła na ekrany w 1942 roku i zarobiła w kinach na całym świecie ponad 267 milionów dolarów, co przy uwzględnieniu inflacji jest niesamowitym osiągnięciem.

Nowa wersja z prawdziwymi zwierzętami

Nowy film przygotowali w 2024 roku Francuzi, którzy mieli ambicję pokazać świat tytułowego jelonka jak najbardziej realistycznie – w duchu kina przyrodniczego.

Obraz zatytułowany "Bambi. Opowieść leśna" – czyli dokładnie tak, jak powieść Saltena – wyreżyserował Michel Fessler ("Marsz pingwinów") według scenariusza adaptowanego, napisanego wraz z Laurence Buchmann ("Ryś. Król puszczy"). Narratorką w wersji oryginalnej jest słynna piosenkarka Mylène Farmer.

"Co skrywa się za szklaną taflą jeziora, gdzie idzie rodzina jeżyków, jak smakują leśne jagody? Każdego dnia mały jelonek Bambi odkrywa świat i uczy się czegoś nowego. Na swojej drodze spotyka słodkiego, psotnego króliczka Kacperka, który szybko staje się jego najlepszym przyjacielem, nieco przemądrzałego kruka Feliksa oraz niezdarnego szopa Tulipanka. Jednak pewnego dnia, po silnej burzy, las staje się pełen niebezpieczeństw, a Bambi musi stawić czoła pierwszym trudnym decyzjom...

Historia dzielnego jelonka i jego małych uroczych przyjaciół wzrusza, bawi i przypomina o sile przyjaźni, która pozwala pokonać wszystkie przeciwności losu" – czytamy w informacji prasowej.