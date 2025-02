Film "Bez litości 3: Ostatni rozdział" pojawił się na platformie Netflix – i z miejsca został "nowym" numerem 1.

To nie koniec serii

Jeszcze niedawno wydawało się, że film "Bez litości 3", w polskiej wersji opatrzony wymownym podtytułem "Ostatni rozdział", będzie rzeczywiście finalnym rozdziałem perypetii Roberta McCalla granego przez Denzela Washingtona. Jednak okazuje się, że przebojowa seria kina akcji na trylogii się nie zatrzyma. Rewelacje ujawnił sam gwiazdor.

W listopadowym wywiadzie dla magazynu "Esquire" Denzel Washington wyznał, że w toku są prace nie tylko nad czwartą, ale także piątą częścią cyklu "Bez litości".

Fenomen serii "Bez litości"

Historia franczyzy sięga lat 80., kiedy to popularność zdobył serial sensacyjny "Equalizer" z Edwardem Woodwardem w roli emerytowanego żołnierza sił specjalnych, który zostaje zmuszony powrócić z emerytury w słusznej sprawie.

W 2014 roku reżyser Antoine Fuqua reanimował serial pod postacią filmu kinowego "Equalizer" (w polskiej wersji językowej: "Bez litości"), na planie którego spotkał się ze swoim dobrym przyjacielem z oscarowego "Dnia próby", czyli Denzelem Washingtonem. Film dość niespodziewanie okazał się przebojem kasowym, zarabiając przy 55-milionowym budżecie ponad 192 miliony dolarów. Film spodobał się fanom kina akcji, lecz zebrał mieszane recenzje (61 proc. pozytywnych opinii krytyków w serwisie RottenTomatoes).

Sukces rebootu sprawił, że Fuqua i Washington podpisali kontrakty na sequele. W 2018 roku w kinach pojawił się film "Bez litości 2", który został przyjęty jeszcze chłodniej przez krytyków (52 proc. pozytywnych recenzji). Mimo to również okazał się hitem (190 milionów dolarów wpływów przy 62-milionowym budżecie").

W 2023 roku na ekranach pojawił się film "Bez litości 3. Ostatni rozdział", który kolejny raz powtórzył niemal 1:1 wyniki poprzedników (191 milionów dolarów wpływów przy 70-milionym budżecie). Co zdumiewające, film spodobał się krytykom najbardziej ze wszystkich odsłon (76 proc. pozytywnych recenzji).

W sumie więc trylogia zarobiła w kinach ponad 570 milionów dolarów.

Wypada dodać, że w międzyczasie "Equalizer" doczekał się kolejnej wersji serialowej, w której Denzela Washingtona zastąpiła w roli głównej Queen Latifah. Serial CBS z 2021 roku, znany w Polsce jako "Agentka McCall", nie odniósł jednak sukcesu.

Odmłodzony Denzel Washington

Co ciekawe, przy okazji premiery "Bez litości 3" reżyser Fuqua wyznał w jednym z wywiadów, że ma pomysł na kolejną część, ale miałby to być prequel, w którym bohater grany ponownie przez Denzela Washingtona zostałby odmłodzony cyfrowo. Nikt wówczas nie brał tych zapowiedzi na poważnie. Aż do teraz…