Serial "Katastrofa" będzie można oglądać od 5 lutego na antenie Kino TV – nowe odcinki będą się pojawiać w każdą środę od godz. 20:00.

Ponad 60 lat na ekranie

Chociaż swoją karierę aktorską zaczynał na deskach teatru, szybko okazało się, że sukces w filmowym świecie to tylko kwestia czasu. Na wielkim ekranie zadebiutował w 1958 roku rolą Joego Sheridana w melodramacie Sidneya Lumeta "Zostać gwiazdą", w którym zagrał u boku Henry'ego Forda. Kilka lat później przyjął rolę w musicalu "Dźwięki muzyki", dzięki któremu uzyskał status gwiazdy kina. Obraz Roberta Wise'a został wyróżniony Oscarem oraz Złotym Globem, a postać surowego lecz kochającego ojca wykreowana w tym filmie przez Plummera uznawana jest za jedną z jego najbardziej ikonicznych kreacji.

Reklama

Chociaż na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci Christopher Plummer zagrał w kilkudziesięciu filmach, to swoją pierwszą nominację do Oscara – za drugoplanową rolę Lwa Tołstoja w filmie "Ostatnia stacja" – zdobył dopiero w 2010 roku, w wieku 80 lat. Wtedy jednak statuetka trafiła w inne ręce. Dwa lata później Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ponownie doceniła grę aktorską Plummera – tym razem nominacja za drugoplanową rolę homoseksualnego ojca w filmie "Debiutanci" przyniosła mu nagrodę, czyniąc go najstarszym laureatem Oscara w tej kategorii.

Kolejny rekord w wykonaniu legendarnego aktora to nominacje do Oscara, Złotego Globu i BAFTY, które uzyskał w wieku 88 lat za drugoplanową rolę J. Paula Getty'ego w filmie "Wszystkie pieniądze świata" Ridleya Scotta. Wszystkie te wyróżnienia uzyskane przez Plummera u schyłku życia doskonale pokazują, że w jego przypadku talent nie miał terminu ważności.

Reklama

O czym jest serial "Katastrofa"?

Ostatnie lata życia tego wybitnego aktora to udział w wielkich i docenianych projektach filmowych, ale także role w ambitnych serialach, czego najlepszym przykładem jest "Katastrofa" ("Departure"), opowiadająca o śledztwie badającym okoliczności tajemniczego zniknięcia samolotu pasażerskiego. Brytyjsko-kanadyjska produkcja w reżyserii T.J. Scotta okazała się ostatnią, w której widzowie mogli podziwiać talent Plummera.

Aktor wcielił się w serialu w postać mentora Howarda Lawsona. Główną bohaterką tej historii jest Kandra Malley (Archie Panjabi), inspektorka do spraw wypadków lotniczych, która zostaje oddelegowana przez swojego byłego szefa Lawsona do stworzenia zespołu wyjaśniającego tę zawiłą zagadkę. Droga do odkrycia prawdy prowadzi przez analizę wielu różnych scenariuszy i konieczności powstrzymania kolejnej katastrofy, która – dosłownie – wisi w powietrzu.