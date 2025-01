Specjalny pokaz westernu "Dobry, zły i brzydki" ("Il buono, il brutto, il cattivo") odbędzie się 17 lutego w warszawskiej Kinotece w ramach cyklu Kino Cyrkularne. Bilety można nabyć >>>TUTAJ<<<.

Legendarny western

Akcja filmu rozgrywa się na Dzikim Zachodzie, gdzie Bezimienny - tytułowy Dobry (Clint Eastwood) - oddaje w ręce prawa Brzydkiego - Tuco (Eli Wallach), za głowę którego lokalny szeryf wyznaczył nagrodę. Jednak zgarnąwszy pieniądze pomaga on uwolnić wspólnika. Numer ten powtarzają w kolejnych miasteczku. W pewnym momencie dochodzi między nimi do konfliktu. Bezimienny ledwo uchodzi z życiem. Wyznaje on Tuco miejsce ukrycia olbrzymiego transportu skradzionego złota. Podczas wspólnych poszukiwań spotykają na swej drodze bezwzględnego rewolwerowca – Złego (Lee Van Cleef). Złączeni przez przeznaczenie ci trzej mężczyźni jednoczą siły, by odnaleźć ukryte złoto. Zespołowe działanie nie leży jednak w ich naturze. Okazuje się że największym wyzwaniem jest nie samo odnalezienie łupu, lecz pozostanie żywym w kraju ogarniętym wojną.

Ten poruszający western z 1966 roku dzięki niezapomnianym kreacjom aktorskim, świetnemu scenariuszowi i ponadczasowej muzyce Ennio Morricone stanowi obecnie niezaprzeczalną klasykę gatunku. Jest także ostatnią częścią tzw. trylogii dolarowej Sergia Leone, w skład której wchodzą także "Za garść dolarów" ("Per un pugno di dollari", 1964) i "Za kilka dolarów więcej" ("Per qualche dollaro in più", 1965).

"Dobry, zły i brzydki" zajmuje 10. miejsce na liście 250 najlepszych filmów wszech czasów portalu IMDb.

Czym jest Kino Cyrkularne?

Kino Cyrkularne to cykl poświęcony klasyce – Kinoteka, jak informuje, ma "nadzieję spełniać w nim nasze i wasze kinofilskie marzenia o pokazach ulubionych klasycznych filmów na wielkim ekranie".

Co istotne, o kolejnych pokazach decydują widzowie – przed wejściem na seans otrzymają oni karty do głosowania, dzięki którym będą mogli wybrać następny tytuł z przygotowanej listy lub wpisać własną propozycję.

Pokaz będzie bez reklam, a przed seansem odbędzie się krótka prelekcja.