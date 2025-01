Film "Światłoczuła" trafił do kin dziś, 24 stycznia 2025 roku.

Kto stoi za filmem?

Reżyserem filmu jest Tadeusz Śliwa – twórca hitów "(Nie)znajomi" i "Gang Zielonej Rękawiczki", a także laureat wielu nagród, w tym zdobywca Fryderyka za teledysk do utworu "Początek" zrealizowany dla Męskiego Grania.

Reklama

Za scenariusz odpowiadają Tomasz Klimala ("365 dni", "Furioza") i Hanna Węsierska ("Skazana", "Mayday", "Lejdis").

W rolach głównych widzowie zobaczą wschodzące gwiazdy – Matyldę Giegżno ("Kos", "Klangor") oraz Ignacego Lissa ("Znachor", "Sortownia"), którym partnerować będą Bartłomiej Deklewa ("Absolutni debiutanci") i Aleksandra Pisula ("Król", "Atak paniki").

Za zdjęcia odpowiada Michał Englert ("Kobieta z…", "Śniegu już nigdy nie będzie", "Teściowie"), za scenografię - Ewa Mroczkowska ("Kobieta z…", "Chleb i sól"), za kostiumy - Małgorzata Karpiuk ("Rzeczy niezbędne", "Absolutni debiutanci"), za charakteryzację - Daria Siejak ("Wołyń", "Teściowie 2"), za montaż - Robert Gryka ("Gang Zielonej Rękawiczki", "Chemia"), za dźwięk - Jarosław Bajdowski ("Minghun", "Żeby nie było śladów", "Atak paniki") i Wojciech Mielimąka ("Bokser", "Johnny").

Producentami filmu są Klaudiusz Frydrych ("Minghun", "Jack Strong", "Psy 3. W imię zasad", "Sęp"), Inga Kruk ("Minghun", "Twarz", "W imię") i Agata Dybul ("Zołza", "Każdy wie lepiej", "Powrót"). Producentem kreatywnym jest Krzysztof Rak ("Boże Ciało", "Bogowie", "Sztuka kochania"), a za kierownictwo produkcji odpowiada Weronika Pacewicz ("Minghun", "Broad Peak", "Bejbis").

Reklama

O czym jest film?

Agata (Matylda Giegżno) pracuje z nastoletnią młodzieżą w ośrodku wychowawczym, nurkuje na bezdechu, kocha życie i czerpie z niego pełnymi garściami. Nie widzi od dziecka. Robert (Ignacy Liss) jest gwiazdą fotografii. Choć mogłoby się zdawać, że ma wszystko – karierę, popularność, uznanie, to czuje jakby nie miał nic. Ich losy splatają się w nieoczekiwanym momencie – podczas sesji zdjęciowej. To spotkanie rozpoczyna inspirującą podróż ku poszukiwaniu akceptacji i odwadze bycia sobą. Agata uczy Roberta odbierać świat za pomocą wszystkich zmysłów. On uczy ją otwartości na to, co nowe, nieznane. Wspólnie zmierzą się z własnymi ograniczeniami, przeszłością i zawalczą o to, co w życiu najważniejsze – o miłość.

Entuzjastyczne opinie

Film jeszcze przed premierą wzbudził entuzjazm krytyków, publicystów i influencerów, którzy mieli okazję go zobaczyć.

"Wrażliwy i mądry. Wreszcie film nie tylko o młodych, ale i od młodych" - uważa Nadia Długosz, twórczyni internetowa. "Bardzo piękny" - wtóruje inna influencerka, Natalia Kusiak.

Artystka Ramona Rey uznała obraz za "wartościowe, poruszające, piękne kino", aktor Nikodem Rozbicki wyznał, że film "naprawdę go poruszył", a Kamil Nożyński wyznał, że film "skradł moje serce, tak jak Matylda Giegżno skradła show".

Pochwał dla Matyldy Giegżno rzeczywiście nie brakuje. "Wielki powrót czystego gatunkowo romansu, wspaniała Giegżno i rewelacyjne głębokie kolory" - pisze krytyk filmowy Marcin Prymas na łamach Filmwebu.

"Zdjęcia i muzyka robią niezwykły klimat. Trudno oderwać wzrok od magnetycznej Giegżno" - spostrzega Łukasz Adamski z Interii.

"Poruszająca historia, która mówi o tylu ważnych i potrzebnych tematach. I to jeszcze w taki piękny sposób. Ignacy Liss i Matylda Giegżno zjawiskowi" - to już opinia Moniki Kurek z "K MAG".

Zdaniem Anny Konieczyńskiej z Vogue.pl "Światłoczuła" ma szansę stać się kinowym hitem 2025 roku.

"Film o miłości, jakiego jeszcze nie było" - uważa Elżbieta Pawełek z magazynu "Viva!".

"Właśnie takie filmy o miłości powinny powstawać jak najczęściej" - pisze Łukasz Kołakowski na łamach Moviesroom.pl.

"Wyciska łzy od pierwszej minuty. Tadeusz Śliwa serwuje nam historię nie tylko piękną, ale również bardzo mądrą" - opiniuje Joanna Twaróg z Glamour.pl.

"Gdyby ten film był piosenką…"

Muzykę do filmu skomponowali Kaśka Sochacka, Kortez i Olek Świerkot. Artyści pierwszy raz pracowali nad ścieżką dźwiękową.

Przez 15 minut po projekcji nie byłam w stanie wydusić z siebie słowa - mówi o filmie Kaśka Sochacka.

Gdyby ten film był piosenką, to byłby piosenką Kaśki lub Korteza. Dlatego to niesamowite szczęście, że ich wrażliwość dopełnia obraz - wyznaje Tadeusz Śliwa, reżyser filmu.

Kim jest Tadeusz Śliwa?

Tadeusz Śliwa to reżyser, scenarzysta i producent. Zasłynął realizacją filmu kinowego "(Nie)znajomi" i serialu "Gang Zielonej Rękawiczki" dla Netflixa. Szlify w zawodzie zdobywał na planie serialu komediowego "Ucho prezesa" oraz jako drugi reżyser thrillera "Sęp" Eugeniusza Korina. Jest także koproducentem głośnego serialu o polskim hip-hopie "Cały ten rap".

Kim jest Matylda Giegżno?

Matylda Giegżno to wschodząca gwiazda polskiego kina. Jeszcze w latach 2020-2021 studiowała na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi. Szerokiej publiczności dała się poznać rolą pocztylionki w filmie historycznym "Kos" Pawła Maślony. Wystąpiła również w pomniejszych rolach w serialach "Mój agent", "Brokat", "Powrót", "Warszawianka", "Chyłka" i "Klangor". Powszechnie chwalona rola w "Światłoczułej" może być wielkim przełomem w karierze młodej aktorki.

Kim jest Ignacy Liss?

Ignacy Liss aktorstwo ma we krwi, jest bowiem bratankiem Zbigniewa Zamachowskiego. Młody aktor jest absolwentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Na ekranie zadebiutował w drugoplanowej roli Kamila w serialu TVP "Lepsza połowa". W serialu Netflixa "Otwórz oczy" wcielił się już w jedną z głównych ról - Adama. Od 2023 roku odgrywa pierwszoplanową rolę Lucjana w serialu komediowym Polsatu "Teściowie". Największą popularność przyniosła Lissowi rola hrabiego Leszka Czyńskiego w nowej adaptacji "Znachora" na zlecenie Netflixa.

Kim jest Kaśka Sochacka?

Kaśka Sochacka to wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, która zdobyła uznanie dzięki swojej szczerości i wrażliwości. Jej kariera nabrała tempa po wydaniu w 2021 roku uznanego przez krytyków i słuchaczy debiutanckiego albumu "Ciche dni". Jej muzyka dotyka uniwersalnych tematów miłości i tęsknoty, co doskonale oddaje charakter filmu "Światłoczuła". Dzięki swojej autentyczności Kaśka zyskała miano jednej z najciekawszych postaci na polskiej scenie muzycznej. Artystka w połowie listopada wydała swój drugi album "Ta druga" i ogłosiła wiosenną trasę koncertową, która rozpocznie się w marcu 2025 roku.

Kim jest Kortez?

Kortez, czyli Łukasz Federkiewicz, to ewenement na polskiej scenie muzycznej. W 2015 roku zadebiutował piosenką "Zostań". Błyskawicznie zyskał rozgłos i sympatię zarówno słuchaczy jak i krytyków. Obdarzony głębokim i lekko szorstkim głosem, śpiewa nieprzekombinowane piosenki o miłości i jej braku. Małomówny, o ciepłym i przenikliwym spojrzeniu, bardzo szybko stał się ponadpokoleniowym głosem w naszym kraju.

Kim jest Olek Świerkot?

Olek Świerkot to ceniony muzyk, kompozytor i producent muzyczny, znany ze współpracy z wieloma uznanymi artystami na polskiej scenie muzycznej. Jako członek zespołu Mikromusic przyczynił się do ich wyjątkowego, melancholijno-jazzowego brzmienia. Świerkot jest także autorem wielu aranżacji i utworów dla takich artystów, jak Dawid Podsiadło, Kortez oraz Mrozu.