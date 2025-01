Na jednej z popularnych platform streamingowych pojawił się w całości nowy skandynawski serial "Whiskey on the Rocks". Produkcja w nieco przerysowany sposób wraca do wydarzeń z 1981 roku, kiedy to sowiecka łódź podwodna utknęła u wybrzeży Szwecji, czym wywołała geopolityczny chaos. Gdzie można oglądać serial?