Netflix ma nowy hit. Serial "Świt Ameryki" to obecnie numer jeden na świecie. W Polsce ustępuje jedynie "Wzgórzu Psów", co nie dziwi zważywszy na uwielbienie lokalnych produkcji przez Polaków. Ale i tak żaden western w odcinkach dawno nie miał tak dobrej prasy. Wielu uważa go za nawet lepszy niż "Yellowstone".