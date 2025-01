Trzygodzinny "Horyzont. Rozdział 1" zarobił w kinach na całym świecie jedynie 30 milionów dolarów przy budżecie przekraczającym 100 milionów dolarów, na który w dużej mierze złożyły się prywatne oszczędności gwiazdy i reżysera filmu, Kevina Costnera.

Reklama

Gdzie oglądać "Horyzont. Rozdział 1"?

Porażka ambitnego westernu w kinach spowodowała, że również polski dystrybutor zadecydował o szybkim zdjęciu filmu z afiszów i wprowadzeniu na rynek VOD.

Film już od sierpnia zeszłego roku można wypożyczyć w serwisach Prime Video, Rakuten, Premiery CANAL+, PlayNow, Cineman, Polsat Box Go, TVP VOD, Player. Ceny za wypożyczenie oscylują w granicach 14,99 - 20 zł.

Teraz jednak za "Horyzont. Rozdział 1" nie trzeba będzie płacić dodatkowych pieniędzy poza regularnym abonamentem. Film pojawi się bowiem 25 stycznia o godz. 21:00 w CANAL+ Premium oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Reklama

"Horyzont. Rozdział 1" przebojem VOD

Co ciekawe, widzowie, którzy nie dopisali w kinach, zainteresowali się nowym dokonaniem Kevina Costnera w streamingu na tyle, że na wszystkich wymienionych platformach western długo okupował czołówkę listy najchętniej oglądanych filmów, a w serwisach Rakuten i Cineman był nawet numerem jeden.

O czym opowiada film "Horyzont. Rozdział 1"?

"Horyzont. Rozdział 1" to według dystrybutora "opowieść otysiącach marzycieli, poszukiwaczy lepszego jutra, przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych z nadzieją na znalezienie swojego miejsca na Ziemi".

"Narażeni na ataki rdzennych mieszkańców, broniących swojej ziemi i napaści bandytów szukających łatwego łupu, mierzą się z własnymi słabościami i gniewem natury w drodze ku wymarzonemu celowi".

"W kraju rozdartym krwawą wojną secesyjną krzyżują się losy szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy. Tylko nieliczni z nich dotrą do szczęśliwego kresu tej wielkiej wędrówki" - czytamy.

Kto występuje w filmie "Horyzont. Rozdział 1"?

Główne role w filmie grają sam Kevin Costner ("Tańczący z wilkami", "Doskonały świat", "Bodyguard", "JFK", "Wodny świat", "List w butelce", "Robin Hood: Książę złodziei", "Yellowstone"), Sienna Miller ("Ugotowany", "Na cały głos", "High-Rise", "Foxcatcher", "Snajper", "G.I. Joe: Czas Kobry", "Gwiezdny pył"), Sam Worthington ("Avatar: Istota wody", "Przełęcz ocalenia", "Starcie tytanów", "Salto", "Terminator: Ocalenie", "Chata", "Everest", "Człowiek na krawędzi"), Giovanni Ribisi ("Szeregowiec Ryan", "Avatar", "Ted", "Dotyk przeznaczenia", "Niebo", "The Offer", "Wrogowie publiczni", "Selma"), Jena Malone ("Igrzyska śmierci", "Kontakt", "Wszystko za życie", "Donnie Darko", "Duma i uprzedzenie") oraz Jamie Bower ("Stranger Things", "Harry Potter i Insygnia Śmierci").

Co dalej z sagą Kevina Costnera?

Na tę chwilę nie wiadomo, czy realizacja planowych czterech części sagi dojdzie do skutku. Jest to mało prawdopodobne. Jednak druga część sagi zadebiutowała we wrześniu na festiwalu w Wenecji.

Kevin Costner był zachwycony takim obrotem spraw. Moim marzeniem zawsze było pokazanie drugiej części w Wenecji. Jestem wdzięczny (dyrektorowi festiwalu) Alberto Barberze za jego odwagę i przywództwo, które przyczyniły się do podjęcia tej filmowej podróży - powiedział gwiazdor.

Wciąż nie wiemy, kiedy zobaczymy "Horyzont. Rozdział 2" w Polsce.