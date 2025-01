Film "Niezniszczalni 4" pojawi się w CANAL+ Premium już 18 stycznia o godzinie 21:00 i następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

O czym jest film?

"Niezniszczalni 4" to czwarta odsłona kultowej serii, łącząca najjaśniejsze gwiazdy kina akcji w spektakularnym, pełnym adrenaliny widowisku. Jason Statham i Sylvester Stallone ponownie wcielają się w członków elitarnej drużyny najemników gotowych na wszystko.

Tym razem stawka jest wyższa niż kiedykolwiek – tajemniczy przeciwnik i jego armia terrorystów grożą rozpętaniem konfliktu nuklearnego między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Film obfituje w intensywne sceny walki, widowiskowe eksplozje i humor, który pozwala odetchnąć w wirze akcji.

W czwartej części serii na ekranie pojawia się także Megan Fox, a wraz z nią relacja pełna iskier łącząca głównego bohatera, Lee Christmasa, ze zmysłową femme fatale.

Fenomen serii

Pierwsza część "Niezniszczalnych", powstała w 2010 roku, została wyreżyserowana przez Sylvestra Stallone'a, który wcielił się również w główną rolę. Fabuła koncentruje się na grupie najemników, którzy wykonują najbardziej niebezpieczne misje. To jednocześnie produkcja będąca hołdem dla klasycznych filmów akcji z lat 80. i 90., pełna widowiskowych scen walki. Nie zabraknie w niej ani wciągających intryg, ani strzelanin i eksplozji. Słowem: oryginalni "Niezniszczalni" to wszystko to, co fani filmów akcji lubią najbardziej.

W CANAL+ będzie można obejrzeć wszystkie cztery części kultowej serii.

Czas kończyć?

Nie da się jednak ukryć, że z odcinka na odcinek "Niezniszczalni" sprzedają się coraz gorzej. Zarówno jeśli chodzi o oceny krytyków i tych najcenniejszych widzów - fanów - jak i wpływy z kinowych kas. Co prawda cała seria zarobiła na całym świecie około 250 milionów dolarów, jednak za każdym razem zyski znacznie maleją. O ile bowiem pierwsza część przyniosła 103 miliony dolarów, tak druga już "tylko" 85 milionów, trzecia - 39 milionów, a ostatnia, czwarta - jedynie niecałe 17 milionów. Stąd też pojawią się głosy, że może pora zakończyć cykl, a przynajmniej zrobić dłuższą przerwę.