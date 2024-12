Fani liczyli na to, że film "Becoming Led Zeppelin" pojawi się już w 2019 roku. Jednak produkcja napotkała na problemy i dopiero w 2021 roku dokument został zaprezentowany na festiwalu w Wenecji - i to w wersji roboczej. Teraz wreszcie wiadomo, że film został ukończony i trafi do kin - także w Polsce. Kiedy?