O czym jest film ”Matrix”

Wkrótce mija 3 lata od premiery ostatniej, czwartej części filmu ”Matrix”. odkąd w 1999 roku film ten pojawił się na ekranach, stał się jednym z najważniejszych produkcji w dziejach kina. Uroczysta premiera pierwszej części ”Matrix`a” odbyła się 24 marca 1999 roku w Los Angeles. Zaś do kin wszedł on 31 marca. Natomiast w Polsce pojawił się na ekranach kin 13 sierpnia 1999 roku.

Thomas Anderson (Keanu Reeves) jest to świetny haker, który wiedzie podwójne życie. Zawodowo pracuje jako programista komputerowy w dużej firmie. Natomiast w życiu prywatnym, po godzinach, jest hakerem komputerowym o pseudonimie Neo. W pewnym momencie trafia na Morfeusza (Laurence Fishburne), który jest uznawany przez władze za groźnego przestępcę. Morfeusz wprowadza Neo w świat tutułowego Matrix`a – czyli komputerowej symulacji, w której żyją ludzie, a która zasłania im rzecywisty świat. Jednocześnie wierzy on, że Neo jest Wybrańcem przepowiedzianym przez Wyrocznię. Czyli wybawicielem oraz człowiekiem, który może zakończyć trwającą od dawna wojnę między ludźmi a maszynami.

Od czasu premiery pierwszej części minęło ponad 25 lat. W tym czasie powstały w sumie 4 części: ”Matrix” (1999), ”Matrix Reaktywacja” (2003), ”Matrix Rewolucje” (2003) oraz ”Matrix Zmartwychwstania” (2021). Wszystkie części zostały wyreżyserowane prze rodzeństwo Wachowskich – obecnie siostry Lanę i Lilly Wachowski.

Jak powstał film ”Matrix”

Ten australijsko-amerykański film akcji science fiction, w całości został napisany i wyreżyserowany przez rodzeństwo Wachowskich. Co ciekawe ten duet reżyserski i producencki to amerykańskie rodzeństwo pochodzenia polskiego.

Jak powstała ta filmowa superprodukcja. Początkowo historia Neo miała być zawarta w komiksie. Jednak ostatecznie powstał scenariusz filmowy. Choć Warner Bros było zachwycone skryptem, perspektywa tego, że przed kamerami mieli stanąć zupełni debiutanci, nie była optymistyczną wizją.

Dopiero po nakręceniu dobrze przyjętego filmu ”Brudne pieniądze” w 1996 roku ówcześni bracia Wachowscy: Larry i Andy, dostali szansę realizacji swojego własnego scenariusza. Dzięki temu za ”Matrix`em” stanęła słynna wytwórnia oraz duże pieniądze.

Niemniej jednak sami reżyserzy byli mało rozpoznawalni. Wielu znanych aktorów i aktorek odrzuciło tytułowe główne role filmie. Finalnie główne role zagrali: Keanu Reeves (Neo), Laurence Fishburne (Morfeusz), Carrie-Anne Moss (Trinity) i oraz Hugo Weaving (Agent Smith).

Choć wówczas reżyserom mogło się wydawać, że wybrani aktorzy są zbyt mało rozpoznawalni, to jednak finalnie okazało się, że film miał najlepszą możliwą obsadę. Bowiem twarze te do dziś są kojarzone i podziwiane za rolę właśnie w tym filmie. Ogromne wrażenie na widzach zrobiły niesamowite, rewolucyjne - jak na tamte lata – efekty specjalne w połączeniu z widowiskowymipojedynkamisztukwalki. Do tych ostatnich aktorów przygotowywał choreograf walk Yuen Woo Ping.

Co nowego wprowadził „”Matrix”. „Matrix” sprowadził do produkcji filmowych nową jakość. Jednak wyjątkowe efekty specjalne oraz efektowne pojedynki to nie jedyne, co ma on do zaoferowania. Równie interesująca i pomysłowa była jego fabuła. Pokazał on inny sposób patrzenia na otaczającą rzeczywistość, jednocześnie wskazując, że może za nią kryć się coś innego.