Serwis Max wystartował w Polsce 11 czerwca 2024 roku, zastępując HBO Max.

Polskie premiery Max w roku 2025

Już 10 stycznia na platformie nastąpi premiera dokumentu "Drzewa milczą", który opowiada historię szesnastoletniej Kurdyjki Runy i jej rodziny. Po tragicznej śmierci matki, nastolatka musi szybko dorosnąć i zająć się czwórką swoich młodszych braci oraz pogrążonym w depresji, bezradnym ojcem. Podczas pobytu w obozie dla uchodźców rodzina zmaga się z traumą, niepewną przyszłością i groźbą deportacji.

W tym samym miesiącu, 31 stycznia, w serwisie pierwszy odcinek długo oczekiwanego serialu "Przesmyk" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Produkcja opowiada historię Ewy Oginiec, która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się, kiedy jej partner, który także jest agentem, zostaje zdemaskowany przez wywiad rosyjski i znika bez śladu.

"Przesmyk" to thriller sensacyjny pokazujący widzom współczesne środowisko szpiegowskie w trakcie rodzącego się konfliktu i wielu napięć międzynarodowych. To także historia jednostki uwikłanej w specyfikę pracy w służbach specjalnych, z której tak naprawdę nigdy nie można zrezygnować. Serial pokazuje mechanizm międzynarodowej prowokacji, a także walkę wywiadów w rzeczywistości wojny hybrydowej. Role w serialu zagrają między innymi Lena Góra, Karol Pocheć, Bartłomiej Topa, Leszek Lichota, Andrzej Konopka, Jan Englert, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Ewelina Starejki, Antoni Sztaba czy Piotr Żurawski.

W planach na 2025 rok jest także serial "Porządny człowiek" – wielowarstwowy thriller psychologiczny. Autorami scenariusza są Krzysztof Czeczot oraz Marek Modzelewski (autor "Klary" i dwóch części "Teściów"). Za reżyserię odpowiada laureatka FPFF w Gdyni i Paszportu Polityki – Aleksandra Terpińska ("Inni ludzie").

Platforma Max przygotowuje także serię dokumentalną "33 zdjęcia z getta" przedstawiającą kulisy pewnego zdumiewającego odkrycia. W grudniu 2022 roku Maciej Grzywaczewski odnalazł 33 stare negatywy zdjęć wykonanych przez swojego ojca. To jedyne obrazy dokumentujące wydarzenia, które rozegrały się wewnątrz murów getta w kwietniu 1943 roku wykonane przez kogoś innego niż żołnierzy niemieckich.

W tym samym roku zobaczymy także drugi sezon "Pati", w którym będziemy mogli śledzić losy bohaterki po pobycie w więzieniu. W roli głównej powraca Ola Adamska.

Kolejną polską propozycja programową na nadchodzący rok jest także "Miasto Mrozów". Mroczny dramat o skomplikowanych więzach krwi, w którym walka o spadek po zmarłym ojcu powoduje ujawnienie licznych rodzinnych sekretów i konfliktów. Po śmierci Jana Mroza jego dzieci, stają w obliczu nieoczekiwanej zmiany testamentu, która rujnuje ich plany i relacje. Serial łączy intrygujące wątki kryminalne z napiętą atmosferą hermetycznej społeczności Helu, prowadząc widzów przez labirynt miłości, zdrady i zawiści. W rolach głównych wystąpią Magdalena Popławska, Jacek Koman, Grzegorz Damięcki i Bartosz Gelner. Zdjęcia do serialu są realizowane na Półwyspie Helskim oraz w Warszawie.

Światowe premiery Max w roku 2025

W 2025 roku na platformę powrócą też kultowe produkcje zagraniczne, takie jak "Biały Lotos", którego akcja rozgrywa się tym razem w Tajlandii, czy drugi sezon "The Last of Us" z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych.

W tym roku zobaczymy także kolejne perypetie Carrie Bradshaw i jej przyjaciółek w trzecim sezonie "I tak po prostu". Do serwisu z kolejnymi sezonami wrócą także kultowe "Hacks" i "Pozłacany wiek".

Już w styczniu w serwisie zadebiutuje serial medyczny "The Pitt" z Noahem Wylem w roli głównej. Później

w ciągu roku zobaczymy też serial z uniwersum Stephena Kinga - "To: Witajcie w Derry" czy spin-off "Gry o tron" – "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight".

W nadchodzącym roku będzie można zobaczyć także miniserial "Task", opowiadający historię agenta FBI prowadzącego zagadkowe śledztwo w sprawie nietypowego przestępcy okradającego apteki. W roli głównej wystąpi Mark Ruffalo.