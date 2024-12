Od ostatniego filmu z serii minie w przyszłym roku 15 lat i właśnie na 2025 rok wytwórnia Universal planuje premierę nowej części.

"Poznaj…" po raz 4.

Pierwsze dwa filmy reżyserował Jay Roach, a trzeci - Paul Weitz. Nazwisko reżysera nowej części nie jest jeszcze znane, ale wiadomo już, że nad fabułą filmu pracuje John Hamburg, scenarzysta wszystkich poprzednich części.

Studio Universal negocjuje obecnie warunki powrotu gwiazd i na tę chwilę, jak wskazuje "Hollywod Reporter", wygląda na to, że Ben Stiller, Robert De Niro, a także Teri Polo i Blythe Danner zdecydują się na angaż. Nie wiadomo za to, czy powrócą także Dustin Hoffman i Barbra Streisand, grający znaczące role od części drugiej.

W skład trylogii wchodzą filmy "Poznaj mojego tatę" (2000), "Poznaj moich rodziców" (2004) i "Poznaj naszą rodzinkę" (2010).

"Poznaj mojego tatę"

W pierwszym filmie pielęgniarz Greg Focker (Ben Stiller) ma oświadczyć się swej dziewczynie Pam (Teri Polo) podczas weekendu spędzanego w domu jej rodziców. Problem w tym, że... najpierw musi poprosić o rękę swej ukochanej jej ojca. Niestety, cwany Jack Byrnes, zwariowany ojciec Pam, były agent C.I.A., grany przez Roberta De Niro, nabiera nagłej awersji do adoratora córki. Zabawny ciąg nieszczęśliwych wypadków i wszech panujące Prawo Murphy'ego sprawiają, że Greg zostaje mistrzem katastrofy i czynią go pariasem w oczach całej rodziny... z wyjątkiem jego kontuzjowanej dziewczyny, która nie może uwierzyć w to, że nadal kocha swego siejącego zniszczenie narzeczonego.

"Poznaj moich rodziców"

Kolejne spotkanie z Gregiem, który starał się dobrze wypaść w oczach rodziców swojej narzeczonej – Pam. Kiedy udało mu się już wkupić w ich łaski, okazuje się, że to dopiero początek… Greg ma misję przedstawić Pam i jej rodzinę swoim rodzicom. Spotkanie szalonych Byrnesów i Fockerów jest przyczyną wielu śmiesznych sytuacji, szczególnie że rodzice Grega (w tych rolach Dustin Hoffman i Barbra Streisand) to podstarzali hippisi, czyli zupełne przeciwieństwo sztywnych i rozważnych państwa Byrnesów.

"Poznaj naszą rodzinkę"

Musiało upłynąć dziesięć lat, jak również pojawić się dwójka dzieci, żeby w końcu Greg zaskarbił sobie zaufanie twardego i nieufnego teścia. Jednak wystarczyło, żeby borykający się z problemami finansowymi Greg podjął pracę w firmie farmaceutycznej, w której ma za koleżankę seksowną dziewczynę, żeby wszystkie wątpliwości Jacka co do zięcia wróciły ze zdwojoną siłą. Dla Grega nie mogłoby być na takie próby gorszego momentu. Z jednej strony musi robić dobre wrażenie na dyrektorce prestiżowej prywatnej szkoły (Laura Dern), do której chodzą bliźniaki, z drugiej, ciągle zmaga się z podejrzanym kierownikiem budowy (Harvey Keitel) – którego wieczne opóźnienia w remoncie wymarzonego domu stawiają pod znakiem zapytania przyjęcie urodzinowe dzieciaków. Jakby tego wszystkiego było mało, Greg musi dawać odpór umizgom niezwykle seksownej koleżanki z pracy (Jessica Alba). Kiedy na przyjęcie urodzinowe zjawiają się przedstawiciele całego klanu Focker-Byrnes – rodzice Grega, Bernie i Roz, jego teściowie Jack i Dina, a do tego były chłopak Pam, Kevin (Owen Wilson), biedny Greg musi udowodnić sceptycznie nastawionemu do niego Jackowi, że jest głową rodziny, na którego barkach może spocząć odpowiedzialność za cały klan. Czy jednak w tej komedii omyłek, szpiegowania i ukrytych misji Gregowi uda się zdać egzamin Jacka, a tym samym stać się nowym patriarchą rodziny… czy też może "krąg zaufania" na dobre zostanie zerwany?