Już wkrótce na jednej z popularnych polskich platform streamingowych pojawi się zaskakujący thriller "He Went That Way", w którym jeden z najbardziej topowych gwiazdorów młodego pokolenia, Jacob Elordi, wcielił się w seryjnego mordercę istniejącego naprawdę. Gdzie i kiedy będzie można zobaczyć nowy film?