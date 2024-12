Szósta część "Oszukać przeznaczenie" ma pojawić się w amerykańskich kinach 16 maja 2025 roku, czyli na 25. rocznicę premiery oryginalnego filmu.

660 milionów zysku

Oryginalny tytuł szóstej odsłony cyklu to "Final Destination: Bloodlines". Film będzie następcą części piątej sprzed 14 lat, która sprzedała się równie dobrze, co wcześniejsze odsłony. W sumie seria przyniosła dochody z kin przekraczające 660 milionów dolarów. Nie do końca jest zatem jasne, dlaczego na tak długo zrezygnowano z tak dochodowej serii.

Reklama

Za kamerą "szóstki" stanęli Zach Lipovsky i Adam B. Stein, duet znany z thrillera SF "Odmieńcy".

W obsadzie znaleźli się Brec Bassinger ("Stargirl"), Teo Briones ("Chucky"), Kaitlyn Santa Juana ("Gra w przyjaźń"), Richard Harmon ("The 100"), Anna Lore ("Rycerze Gotham") i Owen Patrick Joyner ("Julie and the Phantoms").

Na czym polega fenomen serii?

"Oszukać przeznaczenie" to amerykańska seria horrorów obejmująca do tej pory pięć filmów, dwa komiksy i dziewięć powieści. Bohaterowie dosłownie ścigają się ze śmiercią, która planuje ich wykończyć w jak najbardziej niespodziewany i efektowny sposób - oczywiście ku uciesze miłośników grozy.