W sierpniu 2023 roku Dawid Podsiadło pobił rekord frekwencyjny, grając na PGE Narodowym koncert dla 80 tysięcy widzów. W czerwcu 2024 roku zagrał stadionową trasę koncertową dla pół miliona widzów. W tym czasie towarzyszyła mu kamera i w ten sposób powstał film dokumentalny, który już niedługo ujrzy światło dzienne.

O czym jest film?

Film "Dawid Podsiadło – Dokumentalny" to zdaniem dystybutora "intymny portret jednej z największych postaci polskiej sceny muzycznej".

Reżyser Tomasz Knittel "zabiera widzów w pełną emocji podróż, towarzysząc artyście podczas jego monumentalnej trasy koncertowej, obejmującej siedem występów na stadionach w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Chorzowie. Jednak to nie same koncerty są tu najważniejsze, lecz Dawid – artysta, który tą trasą zamyka pewien etap swojej kariery i zastanawia się, co przyniesie przyszłość" - czytamy w informacji prasowej.

W filmie pojawiają się także znakomici goście, m.in. Edyta Bartosiewicz, Monika Brodka, Daria Zawiałow, Artur Rojek, Ralph Kaminski, Kaśka Sochacka, Kortez i Vito Bambino.

Jedyna taka możliwość

Limitowane przedpremierowe pokazy odbyły się wyłącznie 3 grudnia w kinach sieci Helios, Cinema City oraz Multikino w całej Polsce. Była to jedyna możliwość obejrzenia filmu na wielkim ekranie.

"Pięknie płyniesz"

Singiel "Pięknie płyniesz" jest integralną częścią filmu, a producentem utworu jest Tobias Kuhn, odpowiedzialny m.in. za utwory The Kooks czy Milky Chance.