"Hrabia Monte Christo", najnowsza ekranizacja ponadczasowej powieści Alexandra Dumasa, w listopadzie trafiła do wypożyczalni VOD. Teraz dowiedzieliśmy się, kiedy i na jakiej platformie dostępnej w abonamencie pojawi się film. Warto go wypatrywać, bowiem widzowie i krytycy dawno nie byli tak zgodni - to jedna z najlepszych, o ile w ogóle nie najlepsza adaptacja arcydzieła literatury światowej.