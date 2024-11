Film "Kiedy umilknie wiatr" można oglądać na TVP VOD.

Wybitny wynik Polaka

Film opowiada historię niezwykłej rywalizacji dwóch oszczepników - Polaka Janusza Sidło i Norwega Egila Danielsena. Ich pojedynki w latach 50. przyciągały na stadiony tłumy. Najważniejsze ze starć miały miejsce podczas XVI Igrzysk Olimpijskich w Melbourne, których finał okazał się jednym z najbardziej nieoczekiwanych w historii sportu. Podczas zawodów Polak osiągnął wybitny wynik, który plasował go na pierwszym miejscu. Jednak tuż przed zakończeniem zawodów Sidło postanowi pomóc swojemu głównemu rywalowi. To nieoczekiwane zachowanie pozbawia go złotego medalu olimpijskiego.

Reklama

Najpiękniejszy gest fair play

Film skupia się na odtworzeniu okoliczności, które doprowadziły do ​​tego, co wielu historyków nazywa "najpiękniejszym przykładem fair play w historii igrzysk olimpijskich".

Ale "Kiedy ucichnie wiatr" to nie tylko opowieść o sportowej rywalizacji na najwyższym światowym poziomie, lecz także portret Europy podzielonej żelazną kurtyną. Dzięki wykorzystaniu unikalnych archiwów reżyser ukazuje nie tylko atmosferę tamtych czasów, ale również wpływ pieniędzy, wielkiej polityki i presji społecznej na sportowców.

Reklama

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Mateusz Gołębiewski, dokumentalista wyspecjalizowany w historiach sportowych ("Szermierz", "Przed skokiem"). Za produkcję odpowiada Konrad Szołajski ("Dobra zmiana"), a producentkami wykonawczymi są Małgorzata Prociak ("Szermierz", "Dobra zmiana") i Kinga Mielnik ("Szermierz", "Noamia").

Zdjęcia zrealizowali Michał Ślusarczyk, Jakub Matras i Tora Kyllingstad. Muzykę skomponował Adam Walicki, a całość zmontowali Kosma Kowalczyk i Damian Skrzypczyk.