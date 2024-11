Produkcja jest uwielbiana na całym świecie, a teraz zarówno milenialsi, jak i młodsi widzowie mogą przeżywać przygody tytułowych agentek.

Kiedy i gdzie premiera?

Premiera 7. sezonu serialu "Odlotowe agentki" nastąpi w poniedziałek 25 listopada w Cartoon Network. Serial będzie emitowany w CN codziennie o 15:15.

Jednocześnie serial trafi także na platformę Max.

Co się wydarzy w nowym sezonie?

"Odlotowe agentki" to Sam, Clover i Alex, czyli trzy dziewczyny z Beverly Hills, które działają dla Światowej Organizacji Ochrony Ludzkości. W premierowym reboocie będą szukały balansu między życiem studenckim a działalnością szpiegowską na arenie międzynarodowej. Nowy sezon serialu zabierze agentki na najbardziej emocjonującą dotychczas misję: do Singapuru, gdzie będą czekać na nie nieznani wcześniej złoczyńcy. Nowe lokalizacje, gadżety i wrogowie to tylko niektóre z premierowych niespodzianek, których widzowie mogą oczekiwać od nadchodzącego sezonu.

W premierowych odcinkach agentki spotkają wielkiego robota-pandę, który będzie chciał zamrozić cały Singapur. Czy po letniej przerwie będą w wystarczającej formie, aby pokonać nowego wroga? Na ulicach miasta pojawi się też inny przeciwnik – Fleja. Ale jak to możliwe, jeśli Fleja miał znajdować się w więzieniu? Szybko okaże się, że to kopia oponenta agentek, równie skuteczna pod względem siły zniszczenia. Bohaterki będą miały ręce pełne roboty.

Kto stoi za powrotem serialu?

Dla ekipy twórców najważniejsze było pozostanie wiernym podstawowym elementom tego świata oraz postaciom Sam, Clover i Alex. Styl wizualny jest gatunkowo taki sam jak styl oryginału: to klimat anime, odświeżony przez reżysera pierwotnej wersji, Stephane'a Berry'ego.

Uwielbiamy seriale z odważnymi postaciami kobiecymi w akcji – jedną z naszych podstawowych wartości jest promowanie inspirujących wzorów do naśladowania dla dziewcząt i pokazywanie, że mogą one być siłą napędową akcji serialu. "Odlotowe agentki" robią to w bardzo zabawny, lekki sposób. Sam, Clover i Alex są uroczymi nastoletnimi agentkami, ale są też nie do powstrzymania – żaden złoczyńca nie jest dla nich zbyt potężny, bo dziewczyny zrobią wszystko, aby uratować swoich przyjaciół. Jesteśmy bardzo przywiązane do gatunków komediowych. "Odlotowe agentki" są zabawne i nieustannie pakują się w komiczne sytuacje. Szczególnie Clover – jest przezabawna! To ekscytujący serial ze wspaniałymi, międzynarodowymi lokalizacjami i surrealistycznymi, wręcz niedorzecznymi złoczyńcami – wyznają Kirsty Peart i Jess Kedwards, scenarzystki rebootu "Odlotowe agentki".