"Motocyklistów" można wypożyczyć w cenach od 14,99 do 18 zł w serwisach Premiery CANAL+, Prime Video, Rakuten TV, iTunes Store i Player.

O czym jest film?

Budżet filmu wynosił 40 milionów dolarów, a wpływy z kin na całym świecie nie przekroczyły 36 milionów. Porażka finansowa może dziwić, gdyż "Motocykliści" zdaniem wielu krytyków przychylnie oceniających dzieło (80 proc. pozytywnych recenzji w serwisie RottenTomatoes) oferują emocjonujący wgląd w niebezpieczny świat amerykańskich gangów motocyklowych w latach 60. XX wieku.

W filmie Kathy (Jodie Comer, gwiazda serialu "Obsesja Eve") spotyka przypadkowo w barze czarującego Benny'ego (Austin Butler, nominowany do Oscara za tytułową rolę w "Elvisie"). Rodzi się między nimi uczucie tak silne, że biorą ślub po zaledwie 5 tygodniach znajomości. Sęk w tym, że Benny niedawno dołączył do motocyklowego klubu the Vandals, któremu przewodzi enigmatyczny Johnny (Tom Hardy, nominowany do Oscara za rolę w filmie "Zjawa"). Choć na początku to raczej miejsce spotkań dla outsiderów i miłośników motorów, formacja z czasem przeradza się w coraz bardziej niebezpieczną grupę przestępczą. Przychodzi moment, kiedy Benny musi wybierać pomiędzy gangiem a lojalnością wobec ukochanej.

Aktorzy zasługujący na Oscary

Co ciekawe, reżysera Jeffa Nicholsa ("Uciekinier") do napisania scenariusza "Motocyklistów" zainspirował słynny album ze zdjęciami wielokrotnie nagradzanego fotografa Danny'ego Lyona, który od 1963 do 1967 roku przemierzał Środkowy Zachód USA razem ze zorganizowanymi w klubowe grupy bikerami. Jego postać pojawia się też w filmie, którego największą siłą są aktorzy. Jak zachwalają recenzenci, Jodie Comer zasługuje na Oscara, zaś Bulterowi i Hardy'emu udało się uchwycić charyzmę Jamesa Deana i Marlona Brando.