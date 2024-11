Ostatni sezon "Szadzi" zadebiutował na platformie Max 4 października, a nowe odcinki pojawiały się co tydzień, aż do 15 listopada, kiedy do serwisu trafił finałowy, siódmy odcinek.

Fenomen "Szadzi"

Pierwszy sezon "Szadzi" zadebiutował w 2020 roku i szybko zyskał popularność wśród widzów. Historia seryjnego mordercy Piotra Wolnickiego oraz śledczej Agnieszki Polkowskiej przyciągała z każdym kolejnym sezonem coraz większe grono fanów. Pod koniec ubiegłego roku serial pojawił się także w serwisie Max, gdzie spotkał się z uznaniem zagranicznej publiczności.

Emocje w finałowym sezonie sięgną zenitu. Ciężko się rozstawać z takimi bohaterami, tym bardziej że serial doceniono nie tylko Polsce, ale i za granicą. Mamy nadzieję, że udało nam się zakończyć tę opowieść w sposób, który pozostanie w pamięci widzów na długo - zapowiadała Dorota Eberhardt, dyrektorka programowa platformy Max.

Ostatni sezon serialu

W ostatnim, finałowym sezonie Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr) odbywa karę w więzieniu. Z zasięgu wzroku nie traci go Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska), ale osób pragnących sprawiedliwości jest więcej. W wyniku wypadku Piotr sam staje się ofiarą. Z poważnymi obrażeniami głowy trafia pod obserwację do szpitala psychiatrycznego. Czy odzyska pełną sprawność? Szczególną opieką otacza go młoda psycholog Judyta (Karolina Kominek). Pojawiają się jednak podejrzenia, że Wolnicki może symulować chorobę. Wszystko po to, by konsekwentnie realizować wcześniej opracowany tajny plan. Czy udałoby mu się oszukać lekarzy i biegłych sądowych?

W ukryciu nadal przebywa Maciek (Piotr Trojan), który wydaje się być równie niebezpieczny. W desperackiej próbie ratowania syna, Mira (Jowita Budnik) zwraca się o pomoc do jego ojca, Jerzego (Igor Kujawski). Na jaw wychodzą nieznane dotąd fakty z przeszłości rodziny. Gdy dochodzi do pierwszego morderstwa policjantki, rozpoczyna się wyścig z czasem. To będzie ostateczne starcie między Wolnickim a Polkowską – obie strony jeszcze nigdy nie były tak zdeterminowane, by zakończyć ten konflikt raz na zawsze.

Finał "Szadzi"

W finałowym odcinku wszystkie tajemnice w końcu wychodzą na jaw, a napięcie sięga zenitu. Wolnicki wie, że to jego ostatnia szansa na ucieczkę i zemstę. Judyta staje przed trudnym wyborem: czy pomoże Piotrowi, z którym połączyła ją skomplikowana więź, czy też wypełni swoją misję? Polkowska, zdesperowana i coraz bardziej zdeterminowana, nie cofnie się przed niczym, aby go dopaść. Tymczasem Mrówiec (Bartosz Gelner) trafia na przełomowy trop w sprawie Maćka - prawda okaże się jednak bardziej szokująca, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Czy Wolnickiemu uda się wyjść zwycięsko z ostatniej konfrontacji? A może to policja przechytrzy nieprzewidywalnego przestępcę? W emocjonującym finale nie będzie wybaczenia ani miejsca na kompromisy.