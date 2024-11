Przedpremierowe pokazy kinowe "Pod skórą" odbywały się już od blisko dwóch tygodni, a dziś, 15 listopada, film wszedł do regularnej dystrybucji w Polsce.

Dlaczego Polacy czekali aż 11 lat?

Co ciekawe, "Pod skórą" mogło pojawić się w polskich kinach już w 2013 roku. Dystrybutor jednak w ostatniej chwili się wycofał, obawiając się prawdopodobnie niskiego wyniku frekwencyjnego. I to mimo tego, że główną rolę w filmie gra supergwiazda Scarlett Johansson.

Czy taka zachowawczość dziwi? Zależy jak na to patrzeć. Kinomani oczywiście mieli prawo być rozczarowani. Mówimy jednak o dziele bardzo nietuzinkowym, ambitnym filmie science fiction nakręconym dla kultowego dziś studia A24 w początkowych latach jego działalności.

Przede wszystkim jednak na decyzję polskiego dystrybutora miał wpływ fakt, że film poniósł klęskę kasową na całym świecie. Przy budżecie przekraczającym 13 milionów dolarów zarobił jedynie nieco ponad 7 milionów.

Wielki sukces artystyczny filmu

Dzieło z czasem zyskało jednak status kultowy, a już w momencie premiery zdobyło przychylność dużej części krytyków i gremiów rozdających nagrody. Film wyróżniono m.in. Europejską Nagrodą Filmową oraz BAFTA za muzykę Miki Levi, a tę drugą nagrodę przyznano mu również w kategorii najlepszego filmu brytyjskiego.

"Pod skórą" nigdy nie trafiło na regularne pokazy w polskich kinach. Ta nowa dystrybucja wypełnia jedną z największych luk w obcowaniu polskich bywalców kin z arcydziełami sztuki filmowej XXI wieku- przyznaje krytyk filmowy Michał Oleszczyk, który jako bloger SpoilerMaster jest patronem medialnym polskiej premiery.

I tak, ten film to arcydzieło; nie jest to żadna przesada. Z całym szacunkiem dla wybitnej "Strefy interesów", wydaje mi się że "Pod skórą" to największe dokonanie Glazera - dodaje Oleszczyk.

O czym jest film "Pod skórą"?

Bohaterką filmu jest tajemnicza brunetka Laura (Scarlett Johansson), która przemierza szkockie drogi, polując na samotnych mężczyzn-autostopowiczów. Zwabieni przez atrakcyjną kobietę pasażerowie są usypiani i przewożeni na odludną farmę, gdzie czeka ich szokujący i okrutny los…