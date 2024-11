Film "Dawid Podsiadło – Dokumentalny" zapowiadany jest jako "intymny portret jednej z największych postaci polskiej sceny muzycznej".

O czym jest film?

Reżyser Tomasz Knittel "zabiera widzów w pełną emocji podróż, towarzysząc artyście podczas jego monumentalnej trasy koncertowej, obejmującej siedem występów na stadionach w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Chorzowie. Jednak to nie same koncerty są tu najważniejsze, lecz Dawid – artysta, który tą trasą zamyka pewien etap swojej kariery i zastanawia się, co przyniesie przyszłość" - czytamy w informacji prasowej.

Jedyna taka możliwość

Limitowane przedpremierowe pokazy odbędą się wyłącznie 3 grudnia w kinach sieci Helios, Cinema City oraz Multikino w całej Polsce. Będzie to jedyna możliwość obejrzenia filmu na wielkim ekranie.

Sprzedaż biletów na seanse rusza już 14 listopada o godzinie 14:00.