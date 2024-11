Wodcinku "WandaFest." Dedo i Ole wykorzystują okazję jako przykrywkę dla tajnej operacji. Niespodziewany zwrot akcji daje rodzinie Klatt szansę na uratowanie Wandy.

O czym jest serial?

"Gdzie jest Wanda?" jest czarną komedią o małżeństwie Dedo i Carlotty Klatt, które w wyniku niepowodzeń policji próbuje na własną rękę odnaleźć zaginioną córkę. W trakcie śledztwa odkrywają tajemnice skrywane przez sąsiadów.

Kto stoi za serialem?

Serial na zlecenie Apple wyprodukowało UFA Fiction. W główne role wcielili się Heike Makatsch ("To właśnie miłość"), Axel Stein ("Parcie na tarcie") i Lea Drinda ("My, dzieci z dworca Zoo").

W pozostałych rolach możemy oglądać debiutującego Leo Simona, przedsiębiorczynię, aktorkę i autorkę Nikeate Thompson ("How to Dad''), prezenterkę i aktorkę Palinę Rojinski ("Welcome to Germany"), Kostję Ullmanna ("Randka w ciemno z życiem"') oraz wschodzącą gwiazdę Harriet Herbig-Matten ("Maxton Hall'').

W serialu pojawiają się również Devid Striesow ("Na Zachodzie bez zmian'"), Jasmin Shakeri ("The Magic Flute") i Joachim Król ("The Most Desired Man").

Scenariusz napisali Oliver Lansley ("FM") i Zoltan Spirandelli ("Lulu"). Za kamerą stanęli Christian Ditter ("Jak to robią single"), Tobi Baumann ("Udając Hitlera") i Facundo Scalerandi ("How to Sell Drugs Online [Fast]").

Serialowy hit

Serial "Gdzie jest Wanda?" spodobał się widzom i krytykom. W serwisie RottenTomatoes produkcja ma rzadko spotykaną średnią 100 proc. pozytywnych recenzji.

"To prawdziwa perełka wśród zagranicznych produkcji Apple, więc miejmy nadzieję, że będzie ich więcej" - napisał "Time".