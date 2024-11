Film "Bad Boys: Ride or Die" można oglądać na platformie Max.

O czym jest "Bad Boys: Ride or Die"?

W filmie "Bad Boys: Ride or Die" zmarły kapitan policji zostaje niesłusznie oskarżony o współpracę z kartelami narkotykowymi. Dowcipni gliniarze z Miami, Mike Lowrey (Will Smith) i Marcus Burnett (Martin Lawrence), wyruszają na niebezpieczną misję, aby oczyścić jego imię. Kiedy zbliżają się do odkrycia prawdy o korupcji w policji, sami zostają wrobieni. Ścigani przez prawo oraz na celowniku karteli i gangów w całym mieście, muszą dowieść swojej niewinności…

Chcę je robić, ponieważ jest coś jeszcze do powiedzenia, a bohaterowie mają miejsce, w którym się rozwijają, aby było to interesujące i przyjemne do oglądania – powiedział o tworzeniu kolejnych sequeli Will Smith w wywiadzie dla "The Economic Times".

Globalny fenomen serii "Bad Boys"

I nie ma co się gwiazdorowi dziwić, jako że wszystkie części cyklu zarobiły do tej pory ponad miliard dolarów na całym świecie. Najnowsza odsłona mocno dołożyła się do tego wyniku, wyciągając z kinowych kas do dziś ponad 400 milionów dolarów w skali globalnej.

Za reżyserię "czwórki" odpowiada duet Adil El Arbi i Bilall Fallah. W najnowszej części filmu, obok Willa Smitha i Martina Lawrence'a, zobaczymy m.in. Joego Pantoliano, Vanessę Hudgens, Alexandra Ludwiga, Paolę Núñez, Jacoba Scipio i DJ-a Khaleda.

Na platformie Max są również dostępne wszystkie wcześniejsze części serii.