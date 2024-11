"Bilet do raju" był dotąd dostępny w ofercie CANAL+ online i Prime Video, a teraz trafił na Netflixa.

Nowy-stary hit

"Bilet do raju" z ikoną komedii romantycznych Julią Roberts oraz również niestroniącym od tego gatunku George'em Clooneyem pojawił się w kinach przed dwoma laty. Film kosztował 60 milionów dolarów, a zarobił na całym świecie ponad 168 milionów dolarów.

Reklama

Teraz dzięki Netflixowi, wciąż bezkonkurencyjnemu na rynku VOD, komedia zyskała najwyraźniej drugie życie. Film zepchnął z pozycji lidera polski "Napad", który utrzymuje się na podium na pozycji trzeciej. Miejsce drugie okupuje młodzieżowy slasher "Przeciąć czas".

O czym jest film?

W centrum zdarzeń są David (George Clooney) i Georgia (Julia Roberts), dwoje niecierpiących się rozwodników, którzy zakopują wojenny topór i wyruszają na Bali. Robią to dlatego, że ich córka Lily (Kaitlyn Dever) ogłosiła spontaniczne zamążpójście za pewnego wyspiarza, poznanego dopiero co na wakacjach.

David i Georgia postanawiają odłożyć wszelkie niesnaski na bok i współpracować, aby nie dopuścić do wesela i tym samym nie pozwolić, by ukochana córka powieliła ich własne błędy życiowe. Oczywiście, jak to w komediach romantycznych bywa, wzajemna niechęć pary powoli ustępuje kiełkującemu na nowo uczuciu…