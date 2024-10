"Lany poniedziałek" pojawi się w kinach 6 grudnia.

O czym jest film?

Gdzieś na granicy dzieciństwa i dorosłości, w małej grupie przyjaciół płynie życie piętnastoletniej Klary. Przyszłość rysuje się jasno i obiecująco. Jednak wystarczy jedna chwila, by to wszystko zburzyć. Co tak naprawdę wydarzyło się w lany poniedziałek przed rokiem? Kim był zamaskowany mężczyzna, który skrzywdził Klarę? Jak po czymś takim odnaleźć znów sens i radość życia? W poszukiwaniu wsparcia i zrozumienia, Klara zwraca się do nowej przyjaciółki, która znacznie różni się od reszty nastolatków w mieście. Dziewczyny będą musiały zmierzyć się z głęboko skrywaną traumą, szukając nadziei i nowego początku.

Niezwykle ważny temat

To niezwykle ważne, że coraz więcej filmów podejmuje tematy związane z przemocą seksualną i oddaje głos nastolatkom, które mają za sobą takie doświadczenie. Wiemy, że takim osobom najczęściej jest bardzo trudno mówić o tym, co je spotkało. Często mija wiele lat, zanim ktokolwiek o tym usłyszy. Dzieje się tak z powodu mitów i stereotypów narosłych wokół przemocy seksualnej. Podważania wiarygodności dziewczyn i kobiet, powątpiewania, bagatelizowania i normalizowania przemocy, obwiniania zaatakowanej osoby - z tym zmagają się osoby, które doświadczyły wykorzystania seksualnego - mówi Dagmara Łacny,redaktorka naczelna strony www.sexed.pl, uważająca film za "poruszający i niezwykle potrzebny".

W SEXEDPL wierzymy, że każda osoba zasługuje na to, by otrzymać wsparcie, którego potrzebuje. Każdego dnia pod bezpłatnym i anonimowym numerem 720 720 020 odbieramy telefony i otrzymujemy wiadomości od osób, które szukają pomocy. Chcemy, by te osoby wiedziały, że nie są same. Emocje takie jak lęk, wstyd czy poczucie winy mogą się pojawiać, dlatego zawsze warto szukać wsparcia, by móc poradzić sobie z takim doświadczeniem - tłumaczy Miri Palak, seksuolożka i koordynatorka zespołu pomocowego SEXEDPL.

Rozmowa o przemocy i nagłaśnianie działań mających jej zapobiegać zwiększa społeczną świadomość oraz wrażliwość na ten problem. Dlatego tak ważne jest, by za pośrednictwem różnych mediów promować wiedzę na temat reagowania na przemoc, jej form, sposobów szukania pomocy i skutecznych działań przeciwdziałających. Filmy takie jak "Lany poniedziałek" mogą zachęcać osoby doświadczające przemocy do sięgania po wsparcie. Jako SEXEDPL chcemy, aby każda osoba, która doświadcza przemocy, jest jej sprawcą lub świadkiem, miała dostęp do pomocy, na którą bezsprzecznie zasługuje - dodaje Palak.

Czym jest SEXEDPL?

SEXEDPLto multimedialna platforma, która zapewnia młodym ludziom, rodzicom i dorosłym kompleksową, dostosowaną do wieku edukację seksualną. Platforma oferuje rzetelne, zweryfikowane i poparte wiedzą ekspercką informacje dotyczące seksualności, dojrzewania, antykoncepcji, chorób przenoszonych drogą płciową, świadomej zgody, badań profilaktycznych, czy szczepień przeciw HPV. Każdego dnia zespół ekspercki SEXEDPL udziela anonimowych i bezpłatnych konsultacji. Pod numerem 720 7020 020 SEXEDPL prowadzi także bezpłatną pomoc i wsparcie psychologiczne dla osób, które doznają przemocy, stosują przemoc oraz są świadkami przemocy.