Co roku 1 listopada, czyli w dzień Wszystkich Świętych stacje TVP emitowały film "Znachor" z 1982 roku, który wyreżyserował Jerzy Hoffman.

"Znachor". Kultowy film Jerzego Hoffmana. O czym jest?

Produkcja ta powstała na podstawie książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza o tym samym tytule. Po operacji profesor pośpiesznie opuszcza klinikę, by świętować z żoną ósmą rocznicę ślubu. Jednak po przybyciu do swojej posiadłości nie zastaje żony, a jedynie list pożegnalny od niej. W liście wyznaje ona, że nie potrafiła dłużej znieść jego sławy, nie czuje się go godna i wyjeżdża wraz z ich ukochaną córką Marysią. Prosi także męża, by nie próbował jej szukać.

Profesor Rafał Wilczur powodowany smutkiem opuszcza swoją posiadłość i udaje się na spacer bez celu, podczas którego spotyka Samuela Obiedzińskiego - żebraka i pijaka, który prosi o wsparcie "na hipotekę polskiego monopolu spirytusowego". Profesor daje mu wszystkie drobne, za co ten z wdzięczności zaprasza go do wspólnego picia. W barze jego zasobność zostaje dostrzeżona przez innych bywalców baru.

Pijany profesor zostaje przez nich wywieziony w pole, ograbiony ze swego dobytku i pobity. W wyniku pobicia traci pamięć. Przez wiele lat żyje jak włóczęga. Zatrudnia się we młynie i spotyka Marysię, ale nie wie, że to jego córka. We wsi zyskuje sławę jako znachor i ten, który leczy nawet beznadziejne przypadki. Ratuje życie również Marysi po wypadku na motocyklu. Przeprowadza trepanację czaszki ukradzionymi narzędziami, za co trafia do więzienia. Podczas procesu jego dawny kolega-lekarz rozpoznaje w nim profesora Wilczura.

TVP nie pokaże "Znachora". Czy gdzieś będzie można zobaczyć film?

W główną postać, czyli profesora Rafała Wilczura, który traci pamięć i zostaje tytułowym znachorem, wcielał się Jerzy Bińczycki. Jego po latach odnalezioną córkę grała Anna Dymna a zakochanego w niej młodego hrabiego Leszka Czyńskiego - Tomasz Stockinger.

Film co roku emitowany był 1 listopada w stacjach TVP. W ubiegłym roku można go było zobaczyć aż sześć razy. W tym nie pokaże go ani TVP1 czy TVP2, ani TVP Seriale. Jak poinformowało biuro prasowe TVP w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl "Znachor" nie jest zaplanowany w emisji. Tego dnia TVP1 pokaże inny kultowy film czasów PRL a dokładnie "Trędowatą". Emisja "Znachora" odbędzie się dopiero 11 listopada a więc w Dzień Niepodległości.

1 listopada nie ma go także w ramówce takich stacji jak Kino Polska i WP TV. Będzie go można zobaczyć jedynie o godz. 12.30 na kanale Stopklatka. W ten oto sposób coroczna tradycja została przerwana.

