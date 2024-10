Thriller "Pułapka" kosztował 30 milionów dolarów, a w kinach na całym świecie zarobił ponad 82 miliony dolarów. Doliczając napływające zyski z wypożyczalni VOD można już stwierdzić, że film potroił swój budżet.

O czym jest "Pułapka"?

Ojciec i jego nastoletnia córka udają się na koncert muzyki pop, gdzie zdają sobie sprawę, że znaleźli się w epicentrum mrocznego i złowieszczego wydarzenia.

Kto stoi za filmem "Pułapka"?

Scenarzystą i reżyserem "Pułapki" jest M. Night Shyamalan ("Szósty zmysł"), a w rolach głównych występują Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills i Allison Pill.

Za zdjęcia odpowiada Sayombhu Mukdeeprom ("Tamte dni, tamte noce"). Scenografia jest dziełem Debbie de Villi ("Wredne igraszki"). Montażystką jest Noëmi Preiswerk, a muzykę skomponowała Herdĭs Stefănsdŏttir ("Pukając do drzwi"). Kierowniczką muzyczną jest Susan Jacobs ("Old"), a projektantką kostiumów - Caroline Duncan ("Old"). Za casting odpowiada Douglas Aibel ("Asteroid City").

Gdzie oglądać film "Pułapka"?

Film można obejrzeć na platformie Max i wciąż wypożyczyć w serwisach Player, Premiery CANAL+, Rakuten TV, iTunes, PlayNow i MEGOGO.