Pierwsze odcinki "The Office PL" są już dostępne w CANAL+ online i na CANAL+ Premium.

"To najlepsza odsłona serialu"

Nowe odcinki już zbierają świetne recenzje. "The Office PL" jest w 4. sezonie jeszcze śmieszniejsze, to najlepsza odsłona tego serialu- uważa Nikodem Pankowiak z portalu Serialowa.pl.

"Twórcy stanęli na wysokości zadania, portretując Polaków w krzywym zwierciadle jeszcze dosadniej, niż dotychczasowo. Czwarty sezon to jednocześnie najmocniejsza odsłona pod względem przyprawiającego o ciarki żenady humoru, a także jeśli chodzi o gorzkie, niekoniecznie zabawne momenty" - pisze Justyna Miś z portalu Interia.pl.

Ta karuzela śmiechu nie ustaje. W czwartym sezonie "The Office PL" ciągle jadą po bandzie i jeńców nie biorą. Już w trzeciej minucie pierwszego odcinka się zakrztusiłam przez grubego suchara Darka. Szanuję, jak ten serial na bieżąco wykorzystuje wszystkie internetowe śmieszki. To zabawa dla kumatych. To jedyne biuro, do którego chce się wracać! - mówi Justyna Bryczkowska z redakcji Gazeta.pl.

O czym jest 4. sezon "The Office PL"?

Czy po wydarzeniach z ostatniego sezonu w biurze Kropliczanki nastał spokój i niepodzielne rządy Michała? Każdy, kto miał do czynienia z bohaterami "The Office PL", wie, że jest to misja z gatunku tych niemożliwych. Pracownicy siedleckiej marki po raz pierwszy będą musieli się zmierzyć z zewnętrznym wrogiem w postaci organizacji ekologicznej prowadzącej akcję społeczną "Na zdrówko, kranówko", dowodzonej przez znaną z pierwszego sezonu Arletę Mosór (w tej roli powracająca Maja Ostaszewska). Bohaterowie, dopingowani przez Michała będą musieli próbować – często wbrew swoim przekonaniom - obrzydzić klientom ekologiczny ruch, wymyślać akcje marketingowe przeciwko wodzie z kranu, a także szukać stronników w urzędzie miasta, w którym poznamy jego pracownicę mającą wiele wspólnego z Darkiem Wasiakiem. Grozy temu wydarzeniu dodaje fakt, że z powodu kranówkowej akcji zagrożony zostaje stand-uperski debiut Michała podczas Dni Siedlec…

Czy Kropliczanka wyjdzie z tej wojny zwycięsko? Jak Patrycja odnajdzie się w nowej roli w firmie? Jaką tajemnicą nie chce podzielić się Darek z kolegami z biura? Dlaczego Adam szuka nowej pracy? Jak idą przygotowania Asi do ślubu? I czy Michał znalazł sobie w końcu dziewczynę - i co z tym wszystkim ma wspólnego Levan?

Twórca serialu obiecuje: Kapcie pospadają

To już czwarty sezon, ale szczerze wierzę, że znów wszystkich zaskoczymy, i to chyba tak, jak nigdy wcześniej. Na jednego z pracowników Kropliczanki spadnie prawdziwa bomba i jestem bardzo ciekaw jak zareagują na to widzowie. W sumie jak teraz o tym myślę, to tych bomb jest jeszcze więcej, bo jeszcze… to… i to... Żałuję, że nie mogę powiedzieć o co chodzi, ale już niedługo wszystko będzie jasne. Kapcie pospadają - mówi Łukasz Sychowicz, twórca i scenarzysta serialu.

Kto stoi za 4. sezonem "The Office PL"?

Serial reżyseruje, jak wszystkie poprzednie sezony, Maciej Bochniak. Head writerem pozostaje Łukasz Sychowicz, który po raz kolejny pracował nad odcinkami z Jakubem Rużyłło, Mateuszem Zimnowodzkim i Mateuszem Płochą. Dodatkowo team scenariuszowy wspierała przy najnowszym sezonie Karolina Norkiewicz.

Za kamerą stanął Paweł Chorzępa. Za kostiumy odpowiada Hanka Podraza, za charakteryzację - Iza Woldańska, scenografię - Marcin Malisz, montaż - Alan Zejer i Nikodem Chabior.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką.

Do obsady dołączyły Maja Ostaszewska, Sonia Bohosiewicz i Anna Cieślak.