Serial składa się z 8 odcinków, które trafiają na platformę Max co tydzień.

Rekordy oglądalności

Już w zeszłym tygodniu "Pingwin" pobił rekord za sprawą odcinka czwartego, poświęconego w całości postaci Sofii Falcone granej przez rewelacyjną Cristin Milioti. Tamten epizod zobaczyło w dniu premiery aż 1,7 miliona Amerykanów.

Tymczasem odcinek piąty jeszcze przebił wynik poprzednika, przyciągając 1,8 miliona widzów w jeden wieczór.

Co więcej, według danych Warner Bros. Discovery, odcinek pierwszy obejrzało w miesiąc, który upłynął od momentu premiery serialu, ponad 14 mln widzów.

Każdy odcinek coraz lepszy

Po premierze pierwszego odcinka zarówno fani, jak krytycy zwracali uwagę, że nowa produkcja z uniwersum "Batmana" ewidentnie wzorowana jest na kultowej "Rodzinie Soprano". Chodzi zarówno o kryminalny klimat, jak i główną postać Oza Cobba, czyli Pingwina granego fantastycznie przez Colina Farrella.

Ale chodzi również o to, że "Pingwin" to świetnie nakręcony i trzymający w napięciu serial. Dlatego też pojawiły się opinie, że to najlepszy serial właśnie od czasu mafijnej sagi o Tonym Soprano. Co więcej, po premierze kolejnych odcinków liczba podobnych komentarzy jeszcze wzrosła. Wielu internautów wyrokuje, że mamy do czynienia z najlepszym serialem roku.

"To niesamowite, że ten serial jest z odcinka na odcinek coraz lepszy" - czytamy na forum filmowego serwisu IMDB. I nie są to pojedyncze głosy. Za dowód mogą posłużyć średnie ocen poszczególnych odcinków na IMDB. Tysiące widzów oceniło co prawda odcinek drugi (8.5) ciut niżej niż pierwszy (8.8), ale już odcinek trzeci ma ocenę 9.1, zaś czwarty - nieprawdopodobną 9.5.

O czym opowiada "Pingwin"?

W serialu ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine'a Falcone'a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.

Kto stoi za serialem "Pingwin"?

Showrunnerką i scenarzystką serialu jest Lauren LeFranc ("Agenci T.A.R.C.Z.Y."). Za kamerą stanęli Craig Zobel oraz Bill Carraro. Colin Farrell, Matt Reeves, Dylan Clark i Daniel Pipski pełnią role producentów wykonawczych.

Obsadę serialu poza Farrellem tworzą aktorskie odkrycie sezonu, czyliCristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown i Michael Zegen.

Postaci powstały na podstawie bohaterów stworzonych dla DC przez Boba Kane'a i Billa Fingera.

Co się wydarzy w drugiej połowie sezonu?

Na półmetku całego sezonu platforma Max ujawniła specjalny zwiastun drugiej połowy "Pingwina".