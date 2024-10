Premiera sześcioodcinkowej serii odbędzie się na kanale Epic Drama 28 października o godzinie 21:30, a kolejne odcinki będą emitowane w poniedziałki o tej samej porze.

O czym jest serial?

Oparta na faktach historia przedstawiona w Joan została zainspirowana fascynującą biografią Hannington, której zuchwałe czyny pozostawiły trwały ślad w przestępczym półświatku. Tłem wydarzeń jest tętniąca życiem Wielka Brytania lat 80. – epoka zdefiniowana przez odważną modę, kultową muzykę i zachodzące w owym czasie zmiany kulturowe.

Reklama

Joan Hannington, w którą wciela się Turner, to ognista, bezkompromisowa kobieta przed trzydziestką. Tkwi w burzliwym związku z brutalnym przestępcą o imieniu Gary. Świat Joan ulega całkowitej zmianie, gdy jej partner niespodziewanie znika. Dla kobiety to idealna okazja, by by ułożyć od nowa życie sobie i swojej sześcioletniej córce, Kelly. Hannington postanawia działać i zaczyna przyjmować kolejne tożsamości spotykając na swej drodze wiele intrygujących postaci, aż w końcu staje się mistrzynią w złodziejskim fachu – kradzieży klejnotów.

Kto stoi za serialem?

Reklama

Obok Sophie Turner w serialu pojawia się gwiazdorska obsada drugoplanowa, w tym Frank Dillane ("Wąż z Essex") jako Boisie, londyński handlarz antykami żywo zainteresowany Joan. Kirsty J. Curtis ("Rozpustnice") wciela się w postać Nancy, starszej siostry Joan, natomiast Gershwyn Eustache Jnr ("Mogę cię zniszczyć") gra starego znajomego Boisiego, Albiego, który rozpoczyna właśnie życie w Hiszpanii ze swoją żoną Val, w tej roli Laura Aikman ("Archie").

W serialu występują również Nick Blood ("Agenci T.A.R.C.Z.Y."), Jack Greenlees ("Rozpustnice"), Alex Blake ("The Crown"), Caroline Faber ("Stacja Berlin") i Dorothy Atkinson ("The Gold").

Za scenariusz odpowiadają Anna Symon ("Wąż z Essex") i Helen Black ("Grantchester"), a reżyserem serialu jest nagrodzony BAFTA Richard Laxton ("Zmokłe psy").