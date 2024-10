"The Brutalist" został wybrany filmem otwarcia AFF 2024, co znaczy, że uczestnicy festiwalu zobaczą go już 5 listopada, blisko trzy miesiące przed polską premierę kinową.

Najlepszy film roku

Dzieło Brady'ego Corbeta zgarnęło na festiwalu w Wenecji aż trzy prestiżowe nagrody i przez wielu krytyków zostało okrzyknięte najlepszym filmem roku oraz głównym pretendentem do Oscarów 2025.

Film kultowego studia A24 ma obecnie aż 97 proc. pozytywnych ocen krytyków w serwisie RottenTomatoes, a na Filmwebie - średnią ocen 7.6. "Nikt tak dzisiaj nie robi filmów" - zachwyca się krytyczka filmowa Małgorzat Steciak.

Film trwa aż 215 minut, a na weneckiej imprezie prezentowany był z przerwą w środku seansu.

O czym jest film?

Głównym bohaterem epickiego dzieła jest wizjonerski architekt László Toth, który uciekając z powojennej Europy przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy.

Samotny w obcym, nowym kraju, László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent do budowania. Ale władza i dziedzictwo mają swoją cenę...

Kto stoi za filmem?

Główną rolę w filmie gra Adrien Brody i zdaniem wielu recenzentów jest to najlepsza kreacja aktora od czasu oscarowego występu w "Pianiście" Romana Polańskiego z 2002 roku.

Brody'emu partnerują Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin oraz Isaach De Bankholé i Alessandro Nivola.