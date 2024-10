Serial "Wojna Lidii" zostanie wyemitowany w polskiej telewizji po raz pierwszy już 1 listopada o godzinie 20:00 w FilmBox Extra HD.

O czym jest serial?

Akcja "Wojny Lidii" (na Zachodzie serial dystrybuowany jest jako "In Her Car") rozgrywa się na tle rozdartej wojną Ukrainy i opowiada historię Lidii, psychoterapeutki, która postanawia przewozić na polską granicę Ukraińców dotkniętych rosyjską inwazją. Czas spędzony w samochodzie staje się dla Lidii okazją do głębokich rozmów i wsparcia pasażerów w tych dramatycznych okolicznościach. Każde ze spotkań niesie ze sobą unikalną historię i ukazuje różnorodne oblicza wojny – od wzruszającego spotkania dwóch sióstr po losy kobiety, której wnuk walczy na froncie. Te osobiste relacje pasażerów tworzą chwytający za serce obraz wpływu wojny na ludzi z różnych środowisk.

Wielka rola aktorki "Pod wulkanem"

Na szczególną uwagę zasługuje postać Lidii, która zmaga się z własną traumą i zostaje zmuszona do stanięcia twarzą w twarz ze swoimi skrywanymi lękami. Osoby które przewozi na granicę, są nie tylko ofiarami wojny, ale też lustrem, w którym odbija się jej własny stan emocjonalny. Bohaterka balansuje pomiędzy profesjonalizmem, a osobistym zaangażowaniem, oferując narzędzia wsparcia, ale też budując osobiste relacje z pasażerami. W główną rolę wciela się nagrodzona w Locarno Anastasia Karpenko, którą obecnie można oglądać na ekranach kin w filmie "Pod wulkanem" (polski kandydat do Oscara) Damiana Kocura.

Hołd dla zwykłych ludzi

Serial "Wojna Lidii" kreśli wielowymiarowy obraz konfliktu, przybliżając nie tylko dramat jednostek, ale też skłaniając widzów do refleksji nad społecznymi i moralnymi dylematami, jakie wywołuje wojna. Pokazuje siłę ludzkiego ducha, który pomimo wszystkich przeciwności dąży do zachowania człowieczeństwa i solidarności. Jak podkreśla reżyser Eugen Tunik w wywiadzie dla "Guardiana", "Wojna Lidii" jest "hołdem dla zwykłych ludzi i opowieścią o tym, jak radzą sobie z trudną rzeczywistością".

Jako producenci, jesteśmy naprawdę podekscytowani, że "Wojna Lidii" dociera do nowych widzów i czujemy się wyjątkowo zaszczyceni, że polska publiczność zapozna się z tą historią - mówi Varvara Boiko-Pavlyk, szefowa koprodukcji z firmy produkcyjnej Starlight Media. Produkcja powstała przy udziale legendarnego francuskiego studio Gaumont.

Serial kręcony w tajemnicy

Produkcja była realizowana w tajemnicy, co nadaje serialowi dodatkowego wymiaru autentyczności – lokalizacje w Kijowie i jego okolicach zostały ukryte ze względów bezpieczeństwa.

Serial "Wojna Lidii" miał już swoją premierę w ponad 10 krajach, notując znakomite recenzje w brytyjskiej i francuskiej prasie. Teraz po raz pierwszy będzie prezentowany w Polsce, od 1 listopada, w każdą sobotę o godzinie 20:00, w FilmBox Extra HD.