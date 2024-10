Premierowy pokaz filmu odbył się 14 października, a kolejne seanse będą miały miejsce 17 i 20 października.

O czym jest "Skrzyżowanie"?

"Skrzyżowanie" to historia 80-letniego Tadeusza, który wiedzie spokojne życie emeryta u boku żony Heleny. Po latach pracy w szpitalu pragnie cieszyć się starością i urokami domu z ogrodem, w którym wkrótce planują wyprawić wesele ukochanej wnuczki. Sielankę burzy tragiczny wypadek samochodowy rzucający cień na jego małżeństwo i odsłaniający pęknięcia w relacji z synem. Ponadto w życiu Tadeusza pojawi się kobieta, pod wpływem której zacznie podejmować zaskakujące decyzje dotyczące najbliższych.

Reklama

Oklaski, gratulacje i łzy wzruszenia

To kino opowiadane półszeptem, bez podnoszenia głosu. A momentami słychać krzyk – tymi słowami aktorka Anna Romantowska podziękowała reżyserce Dominice Montean-Pańków za rolę u boku Jana Englerta w filmie "Skrzyżowanie". Premierze towarzyszyły oklaski, gratulacje i łzy wzruszenia.

W każdej roli, którą aktor gra, są elementy empiryczne. Czy gramy Gustawa-Konrada, Szekspira, czy w filmie – elementy tych ról zawsze są z nas. Na szczęście, jeśli potrafi się coś w tym zawodzie, to nie myśli się o roli: Ja. Moje pokolenie było uczone, że o sobie w roli myśli się: On - mówił Jan Englert po uroczystym, premierowym pokazie w warszawskiej Kinotece. Jego oszczędna, a jednocześnie przykuwająca uwagę kreacja nagrodzona została gromkimi brawami.

Reklama

Englert: Poczułem, że napisano mi ROLĘ

Scenariusz filmu "Skrzyżowanie" był jednym z zaledwie trzech scenariuszy w ostatnich 20 latach mojego życia, który mnie zainteresował– wyznawał już wcześniej Jan Englert. Wydał mi się bardzo literacki. Nie nazywał rzeczy po imieniu. Nie był zero-jedynkowy. Natomiast stanowił próbę dotknięcia czegoś. Przede wszystkim jednak poczułem, że ktoś napisał mi ROLĘ – dodaje.

Od początku wyobrażałam sobie mojego bohatera jako bardzo szczupłego, energetycznego i charyzmatycznego osiemdziesięciolatka. Taki trochę bon vivant z sukcesami w życiu osobistym i zawodowym. I kiedy już scenariusz był gotowy, zaczęłam szukać aktora, który mógłby go zagrać. Wówczas okazało się, że to nie jest takie proste – zdradziła reżyserka Dominika Montean-Pańków, która początkowo bała się, czy aktor tej rangi, w dodatku dyrektor Teatru Narodowego, będzie chciał wziąć udział w skromnym filmie debiutantki.

Jan Englert poprosił mnie o podrzucenie scenariusza do Teatru Narodowego na portiernię. Nie zobaczyliśmy się więc twarzą w twarz. Ale po kilku dniach zadzwonił i powiedział, że to jest tak napisane, że znalazł tam siebie. I że bardzo chce zagrać - dodała Wówczas też rozpoczęła kompletowanie ekipy, a do odtwórcy głównej roli dołączyli m.in. Anna Romantowska, Michał Czernecki i Aleksandra Popławska.

Englert: Stanąłem na planie z gorączką

Pierwszy klaps na planie padł 9 maja 2023 roku w Warszawie, w przeddzień 80. urodzin Jana Englerta. Stanąłem na planie z gorączką i zapaleniem oskrzeli. A zdjęć nie można było przesunąć. W dodatku były to w większości zdjęcia nocne wymagające mojej nieustającej obecności i pełnej koncentracji. Ale w ogóle tego nie czułem. Grałem, jakby nic mi nie było. I muszę podkreślić, że czułem się wspaniale zaopiekowany – mówił Jan Englert.

Pracowaliśmy pod nieustającą presją czasu i szczerze nie wiem, jakbym to przetrwała, gdybym nie miała na planie człowieka z tak niesamowitym warsztatem aktorskim, żelazną samodyscypliną, tytana pracy, ale przede wszystkim niezwykle ciepłego i wspierającego współpracownika. Mimo tego, że sam jest reżyserem, nigdy się nie wtrącał do mojej pracy i nie stwarzał poczucia, że ja, debiutantka, pracuję z Mistrzem – wspominała Dominika Montean-Pańków.

"Skrzyżowanie" to film dla ludzi, którzy lubią słuchać i zagłębić się w drugiego człowieka– podkreślił Jan Englert.

Kiedy "Skrzyżowanie" trafi do kin?

Premierowy pokaz w ramach 40. Warszawskiego Festiwalu Filmowego był pierwszym zetknięciem filmu z publicznością. Film Dominiki Montean-Pańków prezentowany jest na Festiwalu w ramach międzynarodowego Konkursu 1-2, na który składają się debiuty i drugie filmy reżyserów z całego świata.

W pierwszym kwartale 2025 roku film trafi do dystrybucji kinowej. Na ekrany wprowadzi go Kino Świat.