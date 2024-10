Komedia sensacyjna "Samotne wilki" z Bradem Pittem i George'em Clooneyem miała wejść do kin na całym świecie. Z uwagi na to, że wcześniejsze produkcje Apple nie radziły sobie zbyt dobrze na dużym ekranie, firma zmienia zdanie i po bardzo ograniczonej dystrybucji kinowej w USA wprowadziła film od razu na swoją platformę. Jak się okazuje, był to strzał w dziesiątkę.