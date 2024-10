Sequel kultowego "Soku z żuka" wejdzie do wypożyczalni VOD już 8 października. To raptem miesiąc po kinowej premierze, która w Polsce, tak jak w USA, miała miejsce 6 września, na tak dużych rynkach jak Francja czy Niemcy dopiero 11-12 września, zaś w Japonii dopiero 27 września.

Wielki hit Tima Burtona

Nowy film ekscentrycznego twórcy poradził sobie w kinach nadspodziewanie dobrze. Przy budżecie rzędu 100 milionów dolarów przyniósł wpływy przekraczające w skali globalnej 330 milionów dolarów.

"Beetlejuice Beetlejuice" okazał się przebojem także w Polsce. Wybrało się na niego do kin ponad 350 tysięcy widzów, przy czym wciąż jest wyświetlany.

Kontrowersje w Polsce

Nad Wisłą doszło jednak do małego skandalu. Otóż w filmie polska naukowczyni Maria Curie-Skłodowska określona jest jako Francuzka. W polskiej wersji językowej zostało to co prawda sprawnie zatuszowane, ale kinomani i tak to wychwycili, po czym rozpętali burzę w internecie. Niesmak wynikły z ignorancji amerykańskich twórców pozostał.

O czym jest film?

Beetlejuice znany z "Soku z żuka" powraca. Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice'a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice'a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi.

W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się ponownie Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara, a dołączyli do nich Jenna Ortega, Justin Theroux, Willem Dafoe i Monica Bellucci.