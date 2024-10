Serial składa się z 8 odcinków, które trafiają na platformę Max co tydzień.

"Pingwin" jak "Rodzina Soprano"

Po premierze pierwszego odcinka zarówno fani, jak krytycy zwracali uwagę, że nowa produkcja z uniwersum "Batmana" ewidentnie wzorowana jest na kultowej "Rodzinie Soprano". Chodzi zarówno o kryminalny klimat, jak i główną postać Oza Cobba, czyli Pingwina granego fantastycznie przez Colina Farrella.

Ale chodzi również o to, że "Pingwin" to świetnie nakręcony i trzymający w napięciu serial. Dlatego też pojawiły się opinie, że to najlepszy serial właśnie od czasu mafijnej sagi o Tonym Soprano. Co więcej, po premierze drugiego odcinka liczba podobnych komentarzy jeszcze wzrosła. Wielu internautów wyrokuje, że mamy do czynienia z najlepszym serialem roku.

O czym opowiada "Pingwin"?

W serialu ośmielony śmiercią szefa mafii, Carmine'a Falcone'a, i postępującą falą przestępczości, Oz (Colin Farrell) podejmuje działania, aby wypełnić próżnię pozostawioną na szczytach przestępczego półświatka Gotham City. Pierwszego potencjalnego rekruta znajduje w młodym Victorze Aguilarze (Rhenzy Feliz). Sofia Falcone (Cristin Milioti) i jej brat Alberto (Michael Zegen) starają się utrzymać rodzinę w zgodzie i odnaleźć się w nowej dla nich sytuacji.

Co się wydarza w drugim odcinku?

W drugim odcinku Sofia Falcone po śmierci brata robi wszystko, żeby scalić swoją rodzinę i zapewnić jej siłę potrzebną do walki o Gotham. Oz Cobb wystawia na próbę swojego nowego pomocnika Victora.

"Pingwin". Kto stoi za serialem?

Showrunnerką i scenarzystką serialu jest Lauren LeFranc ("Agenci T.A.R.C.Z.Y."). Za kamerą stanęli Craig Zobel oraz Bill Carraro. Colin Farrell, Matt Reeves, Dylan Clark i Daniel Pipski pełnią role producentów wykonawczych.

W obsadzie znaleźli się Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown i Michael Zegen.

Postaci powstały na podstawie bohaterów stworzonych dla DC przez Boba Kane'a i Billa Fingera.