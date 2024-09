"The FRIENDS Experience: The One in New York City" to wyjątkowa przestrzeń o wielkości 17 tysięcy metrów kwadratowych składająca się z 18 specjalnie przygotowanych na tę okazję pokoi związanych z kultowymi momentami serialu. Fani "Przyjaciół" będą mogli zanurzyć się w świat swoich ulubionych bohaterów, jednocześnie testując swoją wiedzę o tej kultowej produkcji.

30-lecie "Przyjaciół"

Trudno uwierzyć, że kultowy serial "Przyjaciele" ma już 30 lat.

Wszystko zaczęło się 22 września 1994 roku, kiedy stacja NBC wyemitowała pierwszy, pilotażowy odcinek serialu. "Przyjaciele" bardzo szybko podbili serca widzów i do tej pory mają grono swoich wiernych fanów. Rachel Green (Jennifer Aniston), Ross Geller (David Schwimmer), Chandler Bing (Matthew Perry), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) i Monica Geller (Courteney Cox) to nietuzinkowe postaci, które bawią i wzruszają kolejne pokolenia widzów.

W obsadzie serialu regularnie pojawiały się także znane osobowości ze świata show-biznesu, takie jak Tom Selleck, Elle MacPherson, Ben Stiller, Brad Pitt, Bruce Willis, Danny DeVito, Reese Witherspoon czy Winona Ryder.

10 sezonów serialu

"Przyjaciele" doczekali się 10 sezonów. Amerykański serial komediowy o grupie bliskich znajomych mieszkających na Manhattanie był pokazywany w ponad 100 krajach. Choć ostatni odcinek 10. sezonu wyemitowany został w grudniu 2004 roku, "Przyjaciele" wciąż cieszą się ogromną popularnością.

To produkcja pełna ponadczasowego poczucia humoru, do której zawsze można wrócić. Wielu fanów ogląda go na wyrywki oraz ma swoje ukochane i kultowe momenty.

Gdzie oglądać "Przyjaciół"?

W serwisie Max dostępne są wszystkie sezony serialu. "Przyjaciele" to nadal jedna z najchętniej oglądanych pozycji programowych na platformie.