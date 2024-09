Na platformie Max pojawił się pierwszy odcinek nowego serialu "Pingwin", w którym do tytułowej roli złoczyńcy powraca znany już z filmu "Batman" Matta Reevesa i znów ucharakteryzowany nie do poznania Colin Farrell. Fani i krytycy są zachwyceni poziomem produkcji, którą porównują do kultowej "Rodziny Soprano".