Film wejdzie na wielkie ekrany 29 listopada.

O czym jest "Diabeł"?

Bohaterem filmu jest Maks, dla którego armia była przez ćwierć wieku jedyną rodziną. Kiedy opuścił jej szeregi, stracił sens życia. Mężczyzna wraca do rodzinnego miasteczka i trafia w sam środek wojny gangów. Wspierany przez przyjaciółkę, byłą dowódczynię oraz wiernego psa weterana, musi opowiedzieć się po jednej ze stron i stanąć do walki, której wynik zdaje się z góry przesądzony. Stawką jest nie tylko życie Maksa, ale i miłość, która może go ocalić. W małym śląskim miasteczku rozpętuje się wojna. Dla jednych piekło na ziemi... Dla "Diabła" - prawdziwy dom…

Kto stoi za "Diabłem"?

"Diabeł" jest debiutem reżyserskim Błażeja Jankowiaka, wielokrotnie nagradzanego twórcy teledysków. Film powstał na podstawie powieści i scenariusza autorstwa Roberta Ziębińskiego.

W rolach głównych wystąpili Eryk Lubos i Paulina Gałązka, a towarzyszą im Piotr Trojan, Aleksandra Popławska, Krzysztof Stroiński i Aleksandra Konieczna. Na ekranie zobaczymy także gwiazdy sceny muzycznej – O.S.T.R.-a oraz Marka Dyjaka.

Postać Maksa powstawała podczas spotkań z weteranami Jednostki Wojskowej GROM. Robert Ziębiński, autor scenariusza, przez ponad dwa lata prowadził rozmowy z żołnierzami, słuchając historii o tym, jak wygląda życie "po armii". Tak zaczął "rodzić się" Maks "Diabeł" Achtelik – żołnierz wyrzucony ze służby w tajemniczych okolicznościach, który w życiu kieruje się swoistym kodeksem honorowym.

Kiedy okazało się, że gatunkowy schemat samotnika mieszkającego w dziczy ma swoją genezę w faktach (wielu żołnierzy rzeczywiście wybiera po służbie życie z dala od cywilizacji i systemu), opowieść zaczęła układać się sama– mówi Ziębiński.