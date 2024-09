"Oldboy" pochodzi z 2003 roku, jednak w polskich kinach pojawił się po raz pierwszy 8 października 2004.

Kiedy nowa wersja "Oldboya"?

Dokładnie 8 października 2024, w dniu 20. rocznicy polskiej premiery, "Oldboy" powróci na polskie ekrany we w pełni zremasterowanej wersji 4K.

O czym jest "Oldboy"?

Bohaterem filmu jest prowadzący zwyczajne życie Oh Dae-su (Choi Min-sik), który pewnego dnia zostaje porwany i uwięziony w niewielkim pokoju. Przez cały czas jedyny kontakt ze światem stanowi dla niego telewizor. To właśnie z telewizji dowiaduje się, że jego żona została brutalnie zamordowana, a on stał się głównym podejrzanym. Kiedy mężczyzna zostaje nagle uwolniony po piętnastu latach, postanawia odszukać człowieka, który zniszczył mu życie.

Znaczącą rolę w filmie gra także Kang Hye-jeong.

Fenomen "Oldboya"

Film w momencie swojej premiery zdobył entuzjastyczne recenzje krytyków na całym świecie oraz blisko 70 nagród i nominacji, w tym Nagrodę Główną Jury na festiwalu w Cannes.

Okazał się także jednym z największym sukcesów kasowych w dziejach kinematografii Korei Południowej. Przy budżecie rzędu 3 milionów dolarów przyniósł na całym świecie wpływy z kin w wysokości ponad 17 milionów dolarów.

W 10. rocznicę filmu, w roku 2013, powstał amerykański remake w reżyserii samego Spike'a Lee. Główne role zagrali Josh Brolin i Elizabeth Olsen. Hollywoodzka wersja została jednak zmiażdżona przez krytyków. Nie spodobała się również widzom. Obraz zarobił na świecie jedynie nieco ponad 5 milionów dolarów przy 30-milionowym budżecie.