Pierwsza część 4. sezonu "Emily w Paryżu" jest już dostępna w serwisie Netflix. Druga zadebiutuje 12 września.

O czym opowiada 4. sezon "Emily w Paryżu"?

Emily wciąż nie może dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach z zaskakującego ślubu Camille i Gabriela. Bohaterka darzy uczuciem dwóch mężczyzn, ale Gabriel spodziewa się dziecka ze swoją byłą, natomiast Alfie właśnie znalazł potwierdzenie dla swoich największych obaw dotyczących Emily i Gabriela. W pracy Sylvie mierzy się z bolesnym dylematem, przez który jej przeszłość może odbić się na jej małżeństwie. W agencji Grateau dochodzi do przetasowań. Mindy i jej zespół szykują się do Eurowizji, ale kiedy kończą się im pieniądze, muszą zacisnąć pasa. Emily i Gabriel współpracują, aby zdobyć gwiazdkę Michelin, a łącząca ich chemia jest tak silna, że sama zasługuje na kilka gwiazdek. Jednak wszystko, o czym marzyli, może zostać zniszczone przez dwie ogromne tajemnice. Potencjalny nowy ukochany przyciąga Emily, a jej stare nawyki zderzają się z nowymi problemami, a także... nowym miastem.

Kto stoi za 4. sezonem "Emily w Paryżu"?

Twórcą serialu jest Darren Star. W obsadzie są Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) i Lucien Laviscount (Alfie).