W CANAL+ online i na CANAL+ Premium widzowie będą mogli od 29 sierpnia do 7 wrzęśnia oglądać codziennie 10-minutowe relacje, a 9 września zobaczyć odcinek specjalny podsumowujący całe wydarzenie.

Konkurs główny

Tym razem do konkursu głównego zakwalifikowało się 21 filmów. Znajdziemy wśród nich wyczekiwane produkcje, takie jak "Joker: Folie à deux" Todda Phillipsa oraz nowe dzieła twórców związanych z weneckim Biennale - "The Room Next Door" Pedra Almodovara, czyli pierwszy anglojęzyczny pełny metraż hiszpańskiego mistrza, oraz "Queer" Luki Guadagnino - adaptację noweli Williama Burroughsa.

Literatura jest kanwą również "Leurs enfants apres eux" braci Ludovica i Zorana Boukhermów, "The Quiet Son" sióstr Delphine i Muriel Coulin, "I'm Still Here" Waltera Sallesa, "Harvest" Athiny Rachel Tsangari oraz "Stranger Eyes" Yeo Siew Hua. Oprócz nich szansę na Złotego Lwa mają "The Brutalist" Brady'ego Corbeta o węgierskich Żydach, trzecia część trylogii Daga Johana Haugeruda "Love", "April" Dei Kulumbegashvili, której debiutancki obraz "Beginning" został w 2020 r. doceniony podczas festiwalu w San Sebastian, a także thriller polityczny "The Order" Justina Kurzela i "Maria" Pabla Larraina z Angeliną Jolie w roli Marii Callas.

Kino włoskie w konkursie głównym reprezentować będą "Campo di Battaglia" Gianniego Amelio, "Vermiglio" Maury Delpero, "Sicilian Letters" Fabia Grassadonia i Antonia Piazza oraz "Diva Futura" Giulii Louise Steigerwalt. Nominacje otrzymały ponadto "Trois Amies" Emmanuela Moureta, "Kill The Jockey" Luisa Ortegi, "Babygirl" Haliny Reijn oraz "Youth - Homecoming" Wanga Binga - ostatni rozdział historii młodych Chińczyków pracujących w robotniczej dzielnicy Szanghaju.

Sequel "Soku z żuka" na otwarcie

Poza konkursem zaprezentowane zostaną m.in. dokumenty "One to One: John & Yoko" Kevina Macdonalda, "TWST/ Things We said Today" Andrei Ujica, "Apocalypse in the Tropics" Petry Costa i "Why War" Amosa Gitaia. W tej samej sekcji będzie można obejrzeć fabuły "Finalement" Claude'a Leloucha, "Wolfs" Jona Wattsa oraz film otwarcia - "Beetlejuice Beetlejuice" (sequel słynnego "Soku z żuka") Tima Burtona z Michaelem Keatonem, Winoną Ryder, Monicą Bellucci i Willemem Dafoe w obsadzie. Zaplanowano również pokazy seriali "Disclaimer" Alfonsa Cuarona, w którym wystąpili Cate Blanchett i Sacha Baron Cohen, oraz "Families Like Ours" Thomasa Vinterberga.

W konkursie Orizzonti wyświetlone zostaną m.in. "Nonostante" Valeria Mastandrei, "Mon Inseparable" Anne-Sophie Bailly, "Aicha" Mehdiego Barsaoui, "Happy Holidays" Scandara Coptiego i "One of Those Days When Hemme Dies" Murata Firatoglu. Natomiast w części Venice Classics znalazły się dokumenty "Miyazaki, l’esprit de la nature" Leo Faviera, "Le Cinema de Jean-Pierre Leaud" Cyrila Leuthy'ego, a także "From Darkness to Light" Michaela Lurie i Erica Friedlera.

Nagroda dla Sigourney Weaver

W czerwcu organizatorzy festiwalu poinformowali, że laureatką Złotego Lwa za całokształt twórczości będzie amerykańska aktorka Sigourney Weaver, laureatka m.in. nagrody BAFTA i Złotego Globu, mająca na swoim koncie trzy nominacje do Oscara. "Będąc pełnoprawną współpracowniczką, a nie tylko plastycznym narzędziem w rękach reżysera, przyczyniła się do sukcesu filmów Jamesa Camerona, Paula Schradera, Petera Weira, Michaela Apteda, Romana Polańskiego, Ivana Reitmana, Mike'a Nicholsa, Anga Lee i wielu innych. Dzięki swej charyzmie tworzyła postacie o złożonych osobowościach, czasami pełne sprzeczności, ale zawsze autentyczne" - podkreślił Barbera.

Skład jury

Na początku lipca podano skład jury konkursu głównego. Zasiądą w nim francuska aktorka Isabelle Huppert (przewodnicząca), Agnieszka Holland, włoski reżyser Giuseppe Tornatore, amerykański reżyser i scenarzysta James Gray, Andrew Haigh z Wielkiej Brytanii, scenarzysta i producent z Brazylii Kleber Mendonca Filho, reżyser i scenarzysta z Mauretanii Abderrahmane Sissako, Julia von Heinz z Niemiec i chińska aktorka Zhang Ziyi.