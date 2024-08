Netflix co chwilę zaskakuje nas nowymi produkcjami, ale czasem chcemy czegoś więcej niż tylko kolejnego sezonu ulubionego serialu. Zwłaszcza że platforma coraz bardziej zaostrza zasady korzystania z konta i podnosi ceny. Na szczęście świat streamingów ma nam wiele do zaoferowania.

Aktualny cennik abonamentów Netflixa

Do 29 sierpnia 2024 roku pakiet podstawowy kosztował 29 zł miesięcznie, standardowy - 43 zł, a premium - 60 zł. Niestety ceny podrożały. Abonament Netflixa za plan podstawowy, umożliwiający oglądanie na jednym urządzeniu, podrożał z 29 złotych do 33 złotych miesięcznie. Plan Standard Netflixa, oferujący jakość obrazu Full HD i możliwość jednoczesnego oglądania na dwóch urządzeniach, podrożał z 43 złote do 49 złotych miesięcznie. Cena miesięczna za plan Premium Netflixa, zapewniający dostęp do treści w jakości Ultra HD, HDR i Dolby Atmos na maksymalnie czterech urządzeniach jednocześnie, wzrosła o 7 złotych i wynosi obecnie 67 złotych.

Ponadto za dodatkową opłatą 13 złotych miesięcznie można rozszerzyć konto o jednego dodatkowego użytkownika. W przypadku planu Standardowego możliwe jest dodanie jednego użytkownika, natomiast w planie Premium – dwóch. Dzięki temu z planu Premium mogą jednocześnie korzystać trzy różne gospodarstwa domowe, płacąc po 31 złotych miesięcznie każde. Dodatkowy użytkownik płacił dotąd 9,90 zł za dostęp.

Aktualny cennik pakietów MAX (wcześniej HBO MAX)

Pakiety miesięczne:

Za plan podstawowy, z reklamami, rozdzielczością Full HD, biblioteką TVN, serialami HBO i więcej - musimy zapłacić 19,99 zł miesięcznie. Pakiet pozwala na oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie.

Pakiet pozwala na oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie. Za plan standardowy bez reklam, w rozdzielczości Full HD, biblioteką TVN, HBO, serialami HBO i więcej - musimy zapłacić 29,99 zł miesięcznie. Pakiet pozwala na oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie oraz na 30 pobrań.

Pakiet pozwala na oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie oraz na 30 pobrań. Za plan premium bez reklam, w rozdzielczości 4K UHD i Dolby Atmos w miarę dostępności, biblioteką TVN, HBO, kanałami HBO i więcej - musimy zapłacić 49,99 zł miesięcznie. Pakiet pozwala na oglądanie na 4 urządzeniach jednocześnie oraz na 100 pobrań (obowiązują ograniczenia).

Pakiety roczne:

Za pakiet podstawowy, z reklamami, rozdzielczością Full HD, biblioteką TVN, serialami HBO i więcej - musimy zapłacić 199 zł na rok. Plan pozwala na oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie. Ponadto po roku przedłuża się za 19,99 zł/mies.

Plan pozwala na oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie. Ponadto po roku przedłuża się za 19,99 zł/mies. Za pakiet standardowy, bez reklam, rozdzielczością Full HD, biblioteką TVN, HBO, kanały HBO i więcej - musimy zapłacić 299 zł na rok. Plan pozwala na oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie oraz na 30 pobrań. Ponadto po roku przedłuża się za 29,99 zł/mies.

Plan pozwala na oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie oraz na 30 pobrań. Ponadto po roku przedłuża się za 29,99 zł/mies. Za pakiet premium bez reklam, w rozdzielczości 4K UHD i Dolby Atmos w miarę dostępności, biblioteką TVN, HBO, kanały HBO i więcej - musimy zapłacić 499 zł na rok. Plan pozwala na oglądanie na 4 urządzeniach jednocześnie oraz na 100 pobrań (obowiązują ograniczenia). Ponadto po roku przedłuża się za 49,99 zł/mies.

Ponadto:

20 zł miesięcznie za dodatkowy pakiet Kanały TV i Sport (25 kanałów na żywo m.in. TVN 24, TVN Turbo, TVN7, HGTV, Discovery Channel, CNN i inne, a także transmisje sportowe skoki narciarskie, tenis i żużel).

za dodatkowy pakiet Kanały TV i Sport (25 kanałów na żywo m.in. TVN 24, TVN Turbo, TVN7, HGTV, Discovery Channel, CNN i inne, a także transmisje sportowe skoki narciarskie, tenis i żużel). 19,99 zł miesięcznie (33 procent zniżki na zawsze) za Pakiet przed Max. Jest to promocyjna cena abonamentu dla użytkowników, którzy korzystali z promocyjnej obniżki ceny abonamentu HBO Max i zachowali ciągłość płatności (zniżka obowiązuje do momentu przerwania subskrypcji).

Aktualne ceny planów w Disney Plus

Ceny subskrypcji Disney+ wyglądają następująco:

Subskrypcja miesięczna kosztuje 37,99 zł/miesiąc. Dzięki niej możemy oglądać tysiące tytułów od Disney, Pixar, Marvel i National Geographic oraz ze świata Gwiezdnych wojen.

Dzięki niej możemy oglądać tysiące tytułów od Disney, Pixar, Marvel i National Geographic oraz ze świata Gwiezdnych wojen. Subskrypcja roczna kosztuje 379,90 zł/rok. Po roku subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona, ale już jako subskrypcja miesięczna w cenie 37,99 zł/miesiąc.

Mając subskrypcję, zyskujesz dostęp do całej biblioteki Disney+ dostępnej w Twoim regionie, spersonalizowane propozycje filmów i seriali oraz dodatkowe funkcje, takie jak nieograniczone pobieranie. Możesz też oglądać ulubione treści jednocześnie na maksymalnie czterech urządzeniach.

Aktualny cennik abonamentów Amazon Prime Video

Obecnie abonament miesięczny Amazon Prime Video w Polsce wynosi 10,99 zł. Teoretycznie, roczna opłata powinna wynosić 131,88 zł. Jednak platforma oferuje swoim użytkownikom specjalną promocję, dzięki której za cały rok można wykupić usługę już za 49 zł.

Aktualny cennik pakietów Viaplay

Pakiet Total w Viaplay kosztuje 55 zł miesięcznie. Oferuje pełną ofertę Viaplay (filmy, sport, seriale, programy) Pakiet Medium to 40 zł co miesiąc i oferuje filmy i seriale oraz wybrane transmisje sportowe (bez Premier League, Formuły 1 i KSW). Z kolei pakiet Films&Series to koszt 15 zł/miesiąc i oferuje wyłącznie seriale i filmy bez transmisji wydarzeń sportowych. Ponadto możemy wykupić także pakiet Total za 528 zł/rok – przy płatności za cały rok miesięczny abonament wynosi 44 zł.

Aktualny cennik planów Player

Pakiety Player z reklamami:

Player – w cenie 15 zł / 30 dni (w pakiecie znajdziesz wybrane seriale i programy przed premierą w telewizji, seriale Player Original, kolekcję Discovery+ oraz wybrane filmy z biblioteki Player), pozwala na oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie oraz 5 oddzielnych profili w ramach jednego konta.

– (w pakiecie znajdziesz wybrane seriale i programy przed premierą w telewizji, seriale Player Original, kolekcję Discovery+ oraz wybrane filmy z biblioteki Player), pozwala na oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie oraz 5 oddzielnych profili w ramach jednego konta. Player + Canal+ Super Sport - w cenie 79 zł / 30 dni,

- Player + Canal+ Super Sport + Eleven Sports - w cenie 89 zł / 30 dni,

Canal+ Super Sports - w cenie 69 zł / 30 dni,

Canal+ Super Sports + Eleven Sports - w cenie 79 zł / 30 dni.

Pakiety Player bez reklam:

Player – w cenie 25 zł / 30 dni, (brak reklam, ale możliwe przekazy autopromocyjne), pozwala na oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie oraz 5 oddzielnych profili w ramach jednego konta.

– w cenie 25 zł / 30 dni, (brak reklam, ale możliwe przekazy autopromocyjne), pozwala na oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie oraz 5 oddzielnych profili w ramach jednego konta. Player bez reklam z sercem - kupując ten pakiet wspierasz Fundację TVN kwotą 2 zł (bez reklam, ale możliwe przekazy autopromocyjne) - w cenie 25 zł + 2 zł / 30 dni,

kupując ten pakiet wspierasz Fundację TVN kwotą 2 zł (bez reklam, ale możliwe przekazy autopromocyjne) Player + Canal+ Super Sport - w cenie 89 zł / 30 dni,

Player + Canal+ Super Sport + Eleven Sports - w cenie 99 zł / 30 dni,

Canal+ Super Sports - w cenie 69 zł / 30 dni,

Canal+ Super Sports + Eleven Sports - w cenie 79 zł / 30 dni.

Aktualny cennik abonamentów Polsat BOX GO

Pakiety Polsat BOX GO:

Polsat Box Go Start – 30 zł za rok,

Polsat Box Go Premium – 30 zł za 30 dni,

Polsat Box Go Sport – 40 zł za 30 dni.

Aktualny cennik pakietów Canal+ Online

Pakiety Canal+ online:

Canal+ Seriale i Filmy - 29 zł co miesiąc , cena uwzględnia rabat za zgody marketingowe 5 zł miesięcznie,

, cena uwzględnia rabat za zgody marketingowe 5 zł miesięcznie, Canal+ Seriale i Filmy - oferta roczna - 25 zł co miesiąc , cena uwzględnia rabat za zgody marketingowe 5 zł miesięcznie,

, cena uwzględnia rabat za zgody marketingowe 5 zł miesięcznie, Canal+ Super Sport - 69 zł co miesiąc , cena uwzględnia rabat za zgody marketingowe 5 zł miesięcznie,

, cena uwzględnia rabat za zgody marketingowe 5 zł miesięcznie, Canal+ Super Sport - oferta roczna - 65 zł co miesiąc, cena uwzględnia rabat za zgody marketingowe 5 zł miesięcznie,

Aktualny cennik planów TVP VOD

Pakiety TVP VOD:

Pakiet na 30 dni - 9,99 zł - polskie seriale wcześniej niż w TV, produkcje TVP VOD, wybrane seriale w jakości 4K, kanały na żywo TVP HD oraz TVP Seriale,

- polskie seriale wcześniej niż w TV, produkcje TVP VOD, wybrane seriale w jakości 4K, kanały na żywo TVP HD oraz TVP Seriale, Pakiet na 90 dni - 14,99 zł - polskie seriale wcześniej niż w TV, produkcje TVP VOD, wybrane seriale w jakości 4K, kanały na żywo TVP HD oraz TVP Seriale,

- polskie seriale wcześniej niż w TV, produkcje TVP VOD, wybrane seriale w jakości 4K, kanały na żywo TVP HD oraz TVP Seriale, Pakiet na 180 dni - 24,99 zł - polskie seriale wcześniej niż w TV, produkcje TVP VOD, wybrane seriale w jakości 4K, kanały na żywo TVP HD oraz TVP Seriale,

- polskie seriale wcześniej niż w TV, produkcje TVP VOD, wybrane seriale w jakości 4K, kanały na żywo TVP HD oraz TVP Seriale, Pakiet na 365 dni - 44,99 zł - polskie seriale wcześniej niż w TV, produkcje TVP VOD, wybrane seriale w jakości 4K, kanały na żywo TVP HD oraz TVP Seriale.

Aktualny cennik abonamentów Apple TV+

Pakiety Apple TV+:

Miesięczna subskrypcja kosztuje 34,99 zł ,

, Apple TV+ zawiera się także w usłudze Apple One – pakiet dla jednej osoby to wyższy koszt - 39,99 zł miesięcznie, ale zyskujemy dodatkowo kilka innych usług (dysk iCloud 50 GB, Apple Music i Apple Arcade).

Aktualny cennik pakietów SkyShowtime

Pakiety SkyShowtime: