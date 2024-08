Budżet filmu wynosił 36 milionów dolarów, tak że zyski praktycznie potroiły tę kwotę.

Śpiewające "Wredne dziewczyny"

"Mean Girls" jest adaptacją scenicznego hitu, ale także jego pierwowzoru - współczesnego klasyka kina młodzieżowego, jakim są "Wredne dziewczyny" z 2004 roku.

W musicalu nowa uczennica, Cady Heron (Angourie Rice), szybko zostaje przyjęta do grupy popularnych dziewczyn zwanych "Plastikami", którym przewodzi przebiegła Regina George (Reneé Rapp) oraz jej pomocniczki: Gretchen (Bebe Wood) i Karen (Avantika). Kiedy jednak Cady popełnia pierwszy duży błąd i zakochuje się w byłym chłopaku Reginy, Aaronie Samuelsie (Christopher Briney), ta natychmiast przystępuje do ataku. Cady podejmuje wyzwanie i staje do walki z samicą alfa, w czym pomagają jej przyjaciele znajdujący się na dole drabiny społecznej: Janis (Auli'i Cravalho) i Damian (Jaquel Spivey). W tym wszystkim dziewczyna stara się też cały czas pozostać wierna sobie, co bywa bardzo trudne, gdy jest się w najdzikszej z dzikich dżungli – liceum.

Za kamerą muzycznej wersji stanęli Samantha Jayne i Arturo Perez Jr. Scenariusz napisała Tina Fey, muzykę skomponował Jeff Richmond, a autorem tekstów jest Nell Benjamin. Za produkcję odpowiadają Lorne Michaels i Tina Fey, a producentami wykonawczymi są Jeff Richmond, Nell Benjamin, Eric Gurian, Erin David i Pamela Thur.

Klasyczne "Wredne dziewczyny"

Filmy "Wredne dziewczyny" (2004) z Lindsay Lohan i Rachel McAdams w rolach głównych oraz "Wredne dziewczyny2" (2011) są również dostępne w SkyShowtime.